Tras el final de la primera temporada de la serie más popular de la plataforma HBO The Last of Us muchos fanáticos esperan la segunda temporada, ante esto la actriz Bella Ramsey confirma que es mejor esperar sentados.

HBO ha confirmado la segunda entrega de la serie basada en un videojuego de terror, acción y aventura.

El domingo 12 de marzo se estrenó el último capítulo de la primera temporada de The Last of Us titulado “Busca la luz” y ya los fans necesitan saber cuando sale la segunda temporada.

¿Cuándo sale The Last of Us 2?

De acuerdo con la plataforma HBO la segunda temporada de The Last of Us está en camino pero sin informar la fecha específica del estreno.

La actriz Bella Ramsey de 19 años de edad que da vida a Ellie en la serie de supervivencia comparte algunos detalles de The Last of Us 2 durante una entrevista en The Jonathan Ross Show.

La actriz Bella Ramsey comparte información sobre The Last of Us 2 (FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

El presentador del programa le empezó a preguntar sobre la aclamada segunda temporada de Last of Us y cuánto estarían esperando los fanáticos de la serie poder verla en HBO.

Bella Ramsey dio una respuesta que todo fan no quisiera escuchar.

“Va a pasar un tiempo. Creo que probablemente estaremos rodando a finales de este año, principios del próximo. Así que probablemente será a finales de 2024, principios de 2025″. Bella Ramsey

Con esta respuesta que dio la actriz de 19 años significa que tendríamos que esperar dos años a que se estrene The Last of Us 2.

Aunque ya se confirmó la segunda temporada de la adaptación de los videojuegos no se ha establecido una fecha de estreno, pero seguirán contando con los personajes principales de Joel y Ellie.

¿Pedro Pascal seguirá en The Last of Us?

En otro de los puntos de la entrevista, la actriz Bella Ramsey comentó que su compañero Pedro Pascal que da vida a Joel Miller en The Last of Us, explica que ha salido a filmar la tercera temporada de The Mandalorian.

Y por eso el actor de 47 años de edad ha estado ocupado y programando sus próximos proyectos.

¿Pedro Pascal seguirá en The Last of Us? (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

En una entrevista que dio el actor chileno comenta que no solo está comprometido con su trabajo de The Last of Us si no también con The Mandalorian serie de la plataforma Disney+.

Aseguro que no piensa dejar por ningún motivo su papel de Din Djarin en la serie de The Mandalorian.

Situación que ha dejado preocupados a varios fans de la dos series, ya que en algún punto puede chocar sus días de grabación e impedir que no se presente en The Last of Us o en The Mandalorian.