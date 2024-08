Un Tal Fredo advirtió que Karime Pindter lo puso como panelista para La Casa de los Famosos México 2024 cuando quedara nominada, pero ¿a la mera hora lo vetaron?

En la primera temporada de La Casa de los Famosos México familiares de algunos habitantes aseguraron que a la mera hora los vetaron de ir como panelistas, pero ¿volvió a repetirse la historia?

Todo parece apuntar que Un Tal Fredo -de 30 años de edad- lo dejaron como novia de pueblo en La Casa de los Famosos México 2024, pues aseguró que andaba llegando a CDMX cuando le habrían cancelado, pero ¿fue un veto?

Un Tal Fredo ha sido de los influencer más metidos en La Casa de los Famosos México 2024, de modo que demasiada habladuría habría puesto incómoda a la producción. Así que te contamos qué fue lo que pasó.

Un Tal Fredo mostró que no tiene censura al hablar de La Casa de los Famosos México 2024 y cómo se han comportado los habitantes y el domingo 4 de agosto iría para la gala de eliminación para defender a Karime Pindter, pero luego todo cambió.

Desde que se dio a conocer la traición que Gomita y Ricardo Peralta estaban cometiendo a Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024, Un Tal Fredo salió a defenderla.

Y es que el creador de contenido quedó impactado de haber conocido la verdadera cara de Gomita y Ricardo Peralta, a quiénes consideraba amigos, tal como a Karime Pindter.

Ante ello, Un Tal Fredo advirtió que Karime Pindter es tan su amiga que lo colocó en los invitados como panelistas cuando la influencer fuera nominada.

Pues resultó que luego de que el creador de contenido confirmó que aparecería en la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2024, reapareció acusando veto por la producción.

Con una supuesta indignación que no lo dejaba ni hablar ni dejar de temblar, Un Tal Fredo aseguraba que la producción lo invitó, le pagó el boleto de avión, pero cuando estaba en el aeropuerto le llamaron para cancelarle.

Según la versión del amigo de Karime Pindter, nunca dijo nada como para que lo vetaran de La Casa de los Famosos México 2024, pues aunque sí ha sido lengua suelta, ha tenido filtros.

“He sido muy vocal en redes sociales acerca de mis opiniones de las demás personas de la casa y pues muchas cosas que no me han gustado que han hecho contra Karime puntualmente, y una que otra cosa de la producción, pero según yo no he dicho como que nada que valga que me veten”.

Un Tal Fredo, creador de contenido.