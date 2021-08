‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ estrena nuevo y espectacular tráiler

Netflix lanzó un nuevo tráiler de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, la precuela animada de la popular serie live-action protagonizada por Henry Cavill.

Aquí se muestra más a detalle la trama de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, donde conoceremos la historia de un joven cazador, previo a Geralt de Rivia.

El tráiler revela cómo el Vasemir se encuentra una bruja, con la cual emprende un viaje para convertirse en hechicero y ser un pilar de Kaer Morhen.

Como ya mencionamos, ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ se ubicará antes de la historia de la serie principal, siendo fundamental para la trama.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ explicará algunos puntos de la historia de Geralt de Rivia, al mismo tiempo que expande la trama de este universo fantástico.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ se estrenará en Netflix el próximo 23 de agosto , siendo una película de hora y media de duración.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ sentará las bases para la Temporada 2

Además de servir de precuela a la historia, ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ sentará las bases para la Temporada 2 que se estrenará el 17 de diciembre.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ forma parte de un gran proyecto que tiene Netflix alrededor de su adaptación estrella.

Esto surgió a raíz del gran éxito que tuvo la Temporada 1, que si bien se esperaba que fuera bien recibida, se convirtió en un fenómeno inmediato.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ (Netflix)

Se espera que ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ sea el primero de varios spin-offs, tanto animados como en live-action.

Todo dependera que la franquicia se siga manteniendo activa y cómo sea recibida la película de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’.

En total hay 8 libros principales de ‘The Witcher’, además de algunos cómics y relatos extra, por lo que Netflix tiene mucho material por explotar.

Con información de Netflix.