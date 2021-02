En TikTok se está haciendo viral el video de un pastel del actor Henry Cavill, en su papel como ‘The Witcher’

En TikTok se está haciendo viral el video de como un usuario hace un pastel del actor Henry Cavill, en su papel como ‘The Witcher’, en la serie de Netflix del mismo nombre en la que participó como protagonista.

Sin embargo, la realización de este pastel lejos de llamar la atención por las habilidades culinarias del usuario, atrajo la atención debido a que este es relativamente sencillo y representa una de las escenas más llamativas de la serie The Witcher: cuando el actor Cavill sale sin playera.

Para el pastel, la usuaria @meredithyvr, simplemente compró un pastel sencillo con chantillí azul en la parte de arriba y a este le pegó, con pegamento comestible, varias barritas de chocolates de la marca KitKat , logrando que el pastel pareciera la tina donde el actor se baña; el siguiente paso fue solo agregar una fotografía del actor.

El video cuenta con más de 62 mil me gusta y más de 400 comentarios, en los cuales los fanáticos y fanáticas de la serie aprecian la creatividad de la usuaria y admiran el físico de Henry Cavill.

¿Quién es Henry Cavill ?

Henry William Dalgliesh Cavill es un actor británico, quien inició su carrera profesional con la película Laguna; tuvo papeles secundarios en varias producciones británicas como: The Count of Monte Cristo, Tristan & Isolde y Stardust.

Sus papeles más reconocidos han sido Superman, en: Man of Steel en el 20013, Batman vs Superman: Dawn of Justice del 2016 y Justice League del 2017; y Geralt of Rivia en The Witcher, la serie de Netflix.

'The Witcher' de Netfix

The Witcher, la serie que tiene como protagonista al actor Henry Cavill, está basada en los libros del mismo nombre escritos por Andrzej Sapkowski.

La serie muestra las aventuras de Geralt of Rivia, interpretado por Henry Cavill, quien es un poderoso brujo quien se dedica a matar monstruos a cambio de dinero; sin embargo el continente donde se encuentra está en caos debido a que el Imperio de Nilfgaard pretende ampliar su territorio.