‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ presenta su primer trailer

El primer trailer de la precuela de ‘The Witcher’ llamada ‘The Nightmare of the Wolf’ ha sido lanzado por Netflix.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ es una película versión anime y precuela de la serie de ‘The Witcher’, protagonizada por Henry Cavill.

Sin embargo, en esta precuela Geralt de Rivia no aparecerá como figura central sino mas bien será su mentor, Vesemir .

Ya en diciembre del año pasado, se había confirmado que habría una precuela de ‘The Witcher’ con el nombre ‘The Nightmare of the Wolf’, sin embargo se desconocía la fecha exacta de su llegada.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ (Netflix)

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ llega a Netflix el 23 de agosto

Tras la salida del primer trailer de la precuela ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’, se ha anunciado que esta película versión anime llegará a Netflix el próximo 23 de agosto.

En este primer encuentro nos muestran a Vesemir, quien es el brujo mayor y mentor de Geralt de Rivia.

Vesemir -quien tendrá la voz de Theo James- mostrará los inicios del brujo y cómo se formó su reputación al cazar monstruos y, al mismo tiempo, cobrar por sus servicios para escapar de la pobreza.

Pero durante su aventura y su intento de ganar fama como cazador de monstruos, Vesemir se enfrentará a su pasado y a un nuevo y extraño monstruo.

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ está coproducida por Beau DeMayo junto a Lauren Schmidt, showrunner de ‘The Witcher’.

La película estilo anime de la precuela de ‘The Witcher’ intenta emular la estética de sus producciones pasadas como ‘Godzilla’, ‘Castlevania’ o ‘ Beastars ’ .

‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ será un interludio antes de la segunda temporada de ‘The Witcher’

La precuela de ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’ será un interludio antes del estreno de la segunda temporada de ‘The Witcher’, la cual ya fue anunciada hace unas semanas.

Se espera que la segunda temporada de ‘The Witcher’ con Henry Cavill, llegue a Netflix para el 17 de diciembre del 2021.

Asimismo, además de la segunda temporada de ‘The Witcher’ y la precuela ‘The Witcher: The Nightmare of the Wolf’, Netflix ha confirmado una tercera producción.