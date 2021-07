Creadores de ‘The Witcher’ felicitan a Vitalina Batsarashkina, medallista olímpica y fan del videojuego

CD Projekt RED se ha sumado a la fiebre por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al felicitar a Vitalina Batsarashkina por su medalla de oro.

Pero no fue una felicitación al azar, resulta que Vitalina Batsarashkina es gran fan de ‘The Witcher’, lo cual es sabido por CD Projekt RED.

Vitalina Batsarashkina se llevó la medalla de oro en Tiro 10 metros con pistola de aire, donde se le vio portando un medallón de ‘The Witcher’.

CD Projekt RED felicita a Vitalina Batsarashkina (@witchergame)

¡Acero para humanos, plata para monstruos, oro para Vitalina Batsarashkina! Felicitaciones ¡Esperamos que tu medallón de The Witcher también te traiga suerte durante la competencia de precisión de 25 metros del jueves! CD Projekt RED

Dicho medallón es el mismo que tiene Geralt de Rivia en los juegos, la atleta no tuvo reparo en mostrarlo encima de su uniforme olímpico.

Como podemos ver, la misma CD Projekt RED señala que esperan que dicho medallón le traiga suerte en su próxima competencia.

Vitalina Batsarashkina participará el jueves en Tiro 25 metros con pistola de aire, donde seguramente la veremos con su medallón de ‘The Witcher’.

CD Projekt RED ya tenía ubicada a Vitalina Batsarashkina desde los pasados Juegos Olímpicos

La relación entre CD Projekt RED y Vitalina Batsarashkina no nació en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la desarrolladora la tenía ubicada desde Rio 2016.

En esa competición Vitalina Batsarashkina no traía el medallón de ‘The Witcher’ que le hemos visto en Tokio 2020; pero no dejaba de lado su gusto por el juego.

Esto porque usaba un parche para el ojo con la figura del lobo de ‘The Wicther’, el cual usaba al momento de tirar para tener una mejor puntería.

CD Projekt RED y Vitalina Batsarashkina (@witchergame)

¡Felicidades por la medalla de plata, Vitalina Batsarashkina! Gracias por representar a The Witcher en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. CD Projekt RED

En esos Juegos Olímpicos, Vitalina Batsarashkina se llevó la medalla de plata y CD Projekt RED también la felicitó por su logro.

Si Vitalina Batsarashkina logra otra medalla el próximo jueves, es casi seguro que CD Projekt RED volverá a mandarle una felicitación a esta fan de ‘The Witcher’.

Ella no es la única atleta que ha mostrado su lado geek en Tokio 2020, recordemos que Alexa Moreno compitió usando música de ‘Demon Slayer’.

Con información de The Witcher.