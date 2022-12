Luego de retrasos y muchas especulaciones, Disney Plus ha revelado por fin la fecha de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian.

Una de las series más vistas de los últimos años y sin duda de Disney Plus, es sin duda The Mandalorian, por lo que el estreno de su tercera temporada ha emocionado a todos.

Y es que la serie original de Disney Plus, The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, se ha convertido en una de las favoritas de los fans de Star Wars.

Y tras su participación en la serie spin off The Book of Boba Fett, muchos ya esperan con ansias la salida de la tercera temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian llegará a Disney Plus en marzo del 2023

Tras varios meses de incertidumbre y de rumores no confirmados, e incluso cambios en las fechas originales de estreno, The Mandalorian ha anunciado la salida final de su tercera temporada.

Tal y como publicó Disney Plus en redes sociales y The Mandalorian, la serie original de Star Wars llegará a la plataforma el próximo 1 de marzo del 2023.

Esto luego de que se anunciara que saldría en febrero del 2023; es decir que The Mandalorian llegará un mes después de lo planeado.

Pero tras el anuncio, el volver en The Mandalorian a Grogu y a Djin Djarin (Pedro Pascal) de nuevo tras los eventos de The Book of Boba Fett, ha emocionado a todos.

Pues tal y como lo adelantaba el trailer lanzado de The Mandalorian, Djin Djarin y Grogu buscaran la forma en la que él vuelva a ser aceptado como un verdadero Mandaloriano tras quitarse el casco.

Además, una guerra por el control del Dark Sable es una de las cosas que también se espera ver en la tercera temporada de The Mandalorian, la cual llegará a Disney Plus el 1 de marzo del 2023.