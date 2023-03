Este 1 de marzo, la tercera temporada de The Mandalorian se ha estrenado y, los memes lo han festejado en redes.

Una de las series mejor valoradas y queridas de los fans de Star Wars, The Mandalorian ha estrenado su tercera temporada junto a Pedro Pascal de 47 años de edad.

Lo cual ha sido motivo de celebración entre los fans en redes sociales, provocando que The Mandalorian se convierta en tendencia.

Pues no solo se han emocionado al ver a Pedro Pascal una vez más en The Mandalorian, sino también a Grogu, a quien el Internet bautizó como Baby Yoda.

Pues después de su breve aparición en The Book of Boba Fett, los usuarios ya extrañaban al dúo dinámico de Din Djarin y Grogu en The Mandalorian.

Memes festejan la tercera temporada de The Mandalorian (Especial)

Memes festejan el regreso de The Mandalorian y Grogu en esta tercera temporada

El primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian ya se ha estrenado, por lo cual los memes ya han celebrado su regreso.

Asimismo, las reacciones del primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian, no han hecho esperar y junto con los memes, han festejado que una de las series favoritas del universo de Star Wars haya regresado.

Se espera que la temporada tres de The Mandalorian estrene semanalmente un capítulo en la plataforma de Disney+, hasta el próximo 19 de abril del 2023.

Este es el calendario que se espera cumpla la tercera temporada de The Mandalorian, cuyo regreso ha sido más que celebrado por los memes y usuarios en redes sociales:

Capítulo 1 de The Mandalorian - 1 de marzo del 2023

Capítulo 2 de The Mandalorian - 8 de marzo del 2023

Capítulo 3 de The Mandalorian - 15 de marzo del 2023

Capítulo 4 de The Mandalorian - 22 de marzo del 2023

Capítulo 5 de The Mandalorian - 29 de marzo del 2023

Capítulo 6 de The Mandalorian - 6 de abril del 2023

Capítulo 7 de The Mandalorian - 12 de abril del 2023

Capítulo 8 de The Mandalorian - 19 de abril del 2023

Memes festejan la tercera temporada de The Mandalorian (Especial)

