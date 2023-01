Grogu y Mando están de regreso en el nuevo tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian, la cual promete ser igual de intensa que las anteriores entregas.

No sólo por la ya de por sí comprobada actuación de Pedro Pascal, también porque la tercera temporada de The Mandalorian nos presentará a un Grogu que ya no necesita ayuda de nadie.

Todo indica que el pequeño Baby Yoda, ha logrado dominar La Fuerza, o por lo menos es consciente del poder que tiene y ya no duda en usarlo.

Esto será de gran ayuda para Mando, quien deberá de enfrentar su llegada a Mandalor, así como los peligros que lo acechan a él y su amigo verde.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de The Mandalorian?

Algo que nos dejó el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian es la fecha de estreno, la cual se confirma oficialmente.

The Mandalorian llegará en su tercera temporada el 1 de marzo de 2023 a Disney+.

De momento no hay más detalles de su estreno, pero se espera que sea como otras series de la plataforma y se lancen 2 capítulos en la fecha mencionada.

Posteriormente se pasaría a un estreno semanal, tal cual ha sido la estrategia de Disney+ con la gran mayoría de sus estrenos importantes; tanto de Marvel, como de Lucasfilm.

The Mandalorian (Disney)

Tercera temporada de The Mandalorian nos dará a Pedro Pascal en su segunda serie del año

Algo curioso sobre la tercera temporada de The Mandalorian, que no tiene que ver con la serie en sí misma, es que nos dará la segunda gran actuación de Pedro Pascal en una serie de 2023.

No sólo eso, habrá un momento en marzo en el que tendremos a Pedro Pascal actuando al mismo tiempo en dos universo diferentes de compañías rivales.

Cuando se estrene la tercera temporada de The Mandalorian, The Last of Us estará viviendo sus capítulos finales, ambos programas son protagonizados por el actor chileno.

De hecho, él mismo declaró en una entrevista que tuvo que pedirle permiso a Disney para aparecer en la serie de HBO Max.

Debido a que se empalmaba con la producción de The Mandalorian.