Temporada 3 de ‘The Mandalorian’ tendría conexión con ‘The Last Jedi’, esto de acuerdo con unas fotos filtradas donde aparece la armadura de villanos conocidos.

Se trataría de la Guardia Pretoriana, que se viera en ‘The Last Jedi’ y que haría su aparición en la Temporada 3 de ‘The Mandalorian’, al parecer como recurrentes.

En las supuestas fotos filtradas de la Temporada 3 de ‘The Mandalorian’, se puede ver el casco de uno de los miembros de la Guardia Pretoriana de ‘The Last Jedi’.

Fans creen que la Temporada 3 de ‘The Mandalorian’ mostraría cómo se formó este grupo élite que se pudo ver en ‘The Last Jedi’, explicando mejor su origen y habilidades.

Recordemos que ‘The Mandalorian’ se sitúa años después de ‘El Regreso del Jedi’ y mucho antes de ‘The Last Jedi’, por ende, no veríamos a la Guardia Pretoriana ya establecida como tal, sino a un posible grupo arcaico.

Como todas las filtraciones, ni Disney ni Lucasfilm han mencionado nada acerca de la conexión entre ‘The Last Jedi’ y ‘The Mandalorian’.

‘The Mandalorian’ trataría de arreglar uno de los muchos problemas de ‘The Last Jedi’

El que la Guardia Pretoriana de ‘The Last Jedi’ apareciera en ‘The Mandalorian’, sería un indicio de que Disney y Lucasfilm tratan de arreglar parte de los problemas del Episodio VIII.

Y es que como muchos conceptos de la reciente trilogía de ‘Star Wars’, la Guardia Pretoriana de ‘The Last Jedi’ fue totalmente desaprovechada, algo que se busca resolver con ‘The Mandalorian’.

Si bien la Guardia Pretoriana se presentó en ‘The Last Jedi’ como un grupo importante, al final su peso dramático fue nulo, limitándose a morir en la escena final de la película.

‘The Mandalorian’ nos mostraría el por qué de la importancia de la Guardia Pretoriana y cómo se alinearon a las fuerzas de Snoke.

Con esto, ‘The Mandalorian’ le daría un mejor contexto a parte de ‘The Last Jedi’, lo que podría darle una nueva dimensión al polémico filme de ‘Star Wars’.

La Temporada 3 de ‘The Mandalorian’ está en filmación actualmente, se espera que llegue a Disney+ hasta 2023.

