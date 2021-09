‘The Book of Boba Fett’ ya tiene fecha de estreno en Disney+

Disney+ por fin anunció la fecha de lanzamiento de ‘The Book of Boba Fett’, su próxima serie inspirada en el universo de ‘Star Wars’ y en ‘The Mandalorian’.

‘The Book of Boba Fett’ estará disponible en los últimos días de 2021, específicamente, la podremos ver el 29 de diciembre de este año.

Como es una costumbre de Disney+, ese día podremos ver sólo el primer episodio del show, los siguientes se estrenarán de manera semanal durante enero de 2022.

The Book of Boba Fett (Disney)

De momento no se ha mencionado cuántos capítulos tendrá ‘The Book of Boba Fett’, su duración ni de qué tratará la historia en general.

Sin embargo, se espera que a más tardar en el Diseny+ Day de noviembre, se presente el tráiler de ‘The Book of Boba Fett’, despejando algunas de las interrogantes.

‘The Book of Boba Fett’ será el primer spin-off de ‘Star Wars’ derivado de ‘The Mandalorian’, pues retomará elementos de la serie más que de las películas.

¿De qué tratará ‘The Book of Boba Fett’?

De momento no se sabe muy bien de qué tratará ‘The Book of Boba Fett’; sin embargo, se han dado algunas pistas de lo que podremos ver en la serie.

‘The Book of Boba Fett’ presentaría las aventuras del cazarrecompensas en el lapso de tiempo entre ‘The Mandalorian’ y ‘El Regreso del Jedi’.

Veríamos parte de lo que sucedió con él, tras la caída del Imperio Galáctico y cómo es que fue a dar con “Mando” y “Baby Yoda”.

The Mandalorian y Boba Fett (Tomada de video)

Tampoco se descarta que ‘The Book of Boba Fett’ presente algunos eventos de la actualidad de ‘Star Wars’, siendo un show que mezcla pasado y presente.

Tal vez lo que todos los fans quieren ver en ‘The Book of Boba Fett’ sea cómo es que el mercenario escapo del sarlacc que lo trago en las películas.

La teoría es que el animal no lo pudo digerir (y tampoco lo masticó), lo que le permitió escapar de sus entrañas tiempo después.

Con información de Star Wars.