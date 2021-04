Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los encargados de interpretar a Ellie y Joel de ‘The Last of Us’



La serie Live Action de ‘The Last of Us’ ha confirmado que comenzará sus grabaciones el próximo mes de julio, una de las producciones que sin duda es de las más esperadas por parte de la comunidad gamer quienes, desde el 2013 se emocionaron con la historia de Ellie y Joel.

De acuerdo a CBC, ‘The Last of Us’, el proyecto que prepara HBO, comenzará en julio en Calgary, Canadá, el cual se prevé prolongarse por lo menos un año.

Las filmaciones, según reporta el Gremio de Directores de Canadá, comenzarán el próximo 5 de julio y finalizarán el 8 de junio del 2022; sin embargo, ante la extensión de las fechas, es probable que Pedro Pascal -quien interpretará a Joel- y Bella Ramsey -quien dará vida a Ellie-, no estén presentes todo el tiempo en el set ya que ambos tienen otros proyectos programados.

El inicio de las grabaciones de ‘The Last of Us’ también ha sido confirmado por el sindicato de técnicos de cine y teatro de Calgary y la Alianza de Escenarios Teatrales; además del primer ministro de Alberta, Jason Kenney, quien ha celebrado la noticia del inicio del rodaje.

Las grabaciones de ‘The Last of Us’ son el acontecimiento más grande de Canadá

De acuerdo al primer ministro de Alberta -región de Canadá en donde Calgary se encuentra- autoridades del país, han celebrado la próxima llegada de la producción de la serie Live Action de ‘The Last of Us’ para julio.

Esto se debe a que la producción de la serie del videojuego homónimo es considerada como uno de los proyectos más grandes que el país norteamericano ha tenido en su territorio, esto pese a que el lugar de Calgary ha sido testigo de varias producciones de Hollywood a lo largo de su historia.

Craig Mazin, quien fue el responsable de crear la aclamada serie de HBO ‘Chernobyl’, será ahora quien dirige esta adaptación de ‘The Last of Us’, en conjunto con Neil Druckmann, responsable de la serie de los videojuegos postapocalípticos.