The Last of Us, la serie de HBO promete ser la serie de este 2023, pues costará más en su primera temporada que 5 de Game of Thrones.

La inversión que se ha hecho para la serie de HBO The Last of Us es más que grande, lo que alimenta las expectativas de los fans de la historia sacada del videojuego con el mismo nombre.

Ya que según información del The New Yorker se ha revelado que la serie protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y la joven británica Bella Ramsey tendrá un costo aproximado de 100 millones de dólares (más de mil millones de pesos).

Lo que significa que la primera temporada de The Last of Us, la serie de HBO será mucho más costosa que 5 temporadas de la galardonada Game of Thrones.

The Last of Us se convertirá en la serie más costosa de HBO superará por mucho Game of Thrones

The Last of Us superará por mucho a Game of Thrones, pues la nueva serie por estrenarse el próximo 15 de enero en HBO se convertirá en la más costosa de la filial de Warner Bros Discovery.

Pues según lo precisado por The New Yorker, la serie The Last of Us tendrá alrededor de un costo de 10 millones de dólares (más de 193 millones de pesos) por episodio en su primera temporada.

Lo que sumando los 9 capítulos que tendrá la primera temporada de The Last of Us en HBO sería un costo aproximado de 100 millones de dólares, lo que quiere decir más de mil millones de pesos.

Comparando con Game of Thrones es una gran diferencia entre producciones, debido a que la serie en su cinco temporadas primeras el presupuesto fue de 6 millones (más de 116 millones de pesos) por episodio a hasta alcanzar los 8 millones (más de 154 millones de pesos) en su quinta temporada.

Asimismo, se precisa que los altos costos para The Last of Us se deben a los efectos visuales, efectos especiales y diseño de sets.

The Last of Us es la gran apuesta de HBO

No es sorpresa que el costo de inversión para la primera temporada de The Last of Us sea la gran apuesta para HBO.

Debido a que David Zaslav de 62 años de edad y CEO de Warner Bros Discovery habló con anterioridad abiertamente en su confianza por las series de HBO:

Pues son las producciones a las que Warner Bros Discovery les tiene fé, para ayudar a superar la crisis que ha vivido la productora durante el último año .

Ya que auguran que tanto la serie The Last of Us y House of the Dragon serán los grandes éxitos redituable para HBO, con las mismas que se espera una inversión basta de varios millones de dólares.