El doblaje hispano de la serie ‘The Last of Us’ tendría las voces del videojuego que la inspira, como una muestra de agradecimiento a los fans de la historia.

Fue en 2020 cuando HBO, cadena de televisión responsable de éxitos mundiales como Game of Thrones y La Casa del Dragón, sorprendió a los fans de The Last of Us, anunciando que se encontraba desarrollando una serie del videojuego.

A unos meses del posible estreno, se han ido liberando algunos detalles de la serie de HBO. ¿Ya los conoces’ Si no es así, te contamos todo lo que sabemos de ‘The Last of Us’.

The Last of Us (HBO)

La serie The Last of Us, de HBO, tendría las voces del videojuego en su doblaje hispano

La respuesta es sí, de acuerdo con la cuenta de Twitter @TheLastOfUsES, que representa a una comunidad española de fans no oficial de The Last of Us.

Fue el pasado miércoles 14 de diciembre, cuando los fans de The Last of Us difundieron el rumor, sin que hasta ahora HBO haya confirmado o desmentido la información.

De ser cierto, las voces de los personajes de The Last of Us quedarían en manos de los siguentes actores de doblaje:

Lorenzo Beteta como Joel

María Blanco como Ellie

Claudio Serrano como Tommy

Conchi López como Tess

Rumor sobre la serie de The Last of Us (@TheLastOfUsES / Twitter)

El rumor ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde hay quienes celebran la inclusión de los actores de doblaje españoles en la serie The Last of Us y quienes la rechazan.

The Last of Us: ¿De qué trata la serie y cuándo se estrena?

Según la poca información oficial divulgada hasta la fecha por HBO, la serie The Last of Us será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal y la actriz británica Bella Ramsey.

Los dos histriones, que darán vida a Joel y Ellie en The Last of Us, destacaron con sus participaciones en Game of Thrones, con sus personajes de Oberyn Martell, la serpiente roja; y Lyanna Mormont, respectivamente.

Según la sinopsis dada a conocer por HBO, la historia de The Last of Us se ambientará veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida pornun extraño virus que transforma a la gente en extrañas criaturas.

Joel, un curtido superviviente, es contratado para llevar a Ellie, una niña de 14 años, inmune al virus, fuera de una opresiva zona de cuarentena.

“Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desolador, mientras ambos viajan a través de los Estados Unidos dependiendo uno del otro para sobrevivir”. Sinopsis de The Last of Us, la serie

HBO ha confirmado que el estreno de ‘The Last of Us’ será el 15 de enero de 2023.