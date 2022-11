Luego de lanzar su primer tráiler, la nueva serie que planea HBO Max, The Last of Us, ha lanzado pósters individuales de su elenco.

La nueva serie de HBO Max, The Last of Us está por estrenarse el próximo 15 de enero del 2023.

Por lo que las promociones sobre la serie de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey han comenzado.

Ahora, HBO Max presentó a través de redes sociales los pósters individuales de cada uno de los personajes que aparecerán en The Last of Us.

Personajes clave del videojuego aparecerán en la serie de The Last of Us

HBO Max ha presentado los pósters oficiales individuales de la nueva serie que se trae entre manos: The Last of Us.

Una de las adaptaciones de los juegos de Naughty Dogs y PlayStation más esperadas por los fans pues desde el 2013 , la historia y sus personajes se robaron el corazón de los fans.

Y de hecho, una de las dudas recurrentes de los fans de The Last of Us, era saber si en la serie presentarán a todos los personajes además de los obvios protagonistas: Joel y Ellie.

Ahora, con estos pósters individuales de The Last of Us de HBO Max, se ha revelado que en efecto, varios de los personajes claves dentro de la historia de los videojuegos sí aparecerán en la serie.

Tales personajes que se pueden apreciar en estos nuevos pósters de The Last of Us para la nueva serie de HBO Max son: Tommy, Tess y Sarah.

Además de otros personajes que también forman parte importante del canon de The Last of Us y que, aparentemente, también lo harán en la nueva serie que prepara HBO Max.

Estos son todos los pósters oficiales individuales de cada personaje de The Last of Us para HBO Max:

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )

HBO Max presenta los pósters oficiales individuales del elenco de The Last of Us (HBO Max )