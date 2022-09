The Last of Us ya se está posicionando como lo más esperado en el catálogo televisivo de HBO en 2023; te explicamos por qué razón.

Luego de que se liberara el tráiler dando un vistazo a Bella Ramsey (Ellie) y Pedro Pascal (Joel) en The Last of Us, el hype por ver esta serie sigue aumentando.

En las imágenes que se presentaron en el avance de The Last of Us, se vio un poco del tono narrativo y visual que tendrá este programa que distribuirá HBO Max.

El cual es una adaptación del mundo apocalíptico que conocimos gracias al popular videojuego de Naughty Dog lanzado en 2013 para la consola PlayStation 3 .

Donde vimos a un grupo de supervivientes luchar por su vida tras desatarse una pandemia global.

¿Por qué la serie The Last of Us es de lo más esperado de HBO en 2023?

La serie The Last of Us es de lo más esperado de HBO en 2023, por los directores, actores y productoras involucradas en el proyecto.

Escrita y dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann, The Last of Us promete ser un acontecimiento para el año que viene.

Craig Mazin es reconocido en la industria de la televisión por su gran trabajo realizado en la multipremiada serie Chernóbil protagonizada por Jared Harris.

Por su parte, Neil Druckmann, escritor y programador de videojuegos, es el artífice de The Last of Us y la cuarta entrega de Uncharted.

The Last of Us: Tráiler revela cómo se ven Bella Ramsey y Pedro Pascal (Especial)

Asimismo, las actuaciones de Bella Ramsey (Ellie) y Pedro Pascal (Joel) es una buen casta para la historia de Naughty Dog.

Cada una de esto actores se han consolidado en Hollywood entregando grandes papeles y su aparición en The Last of Us no será la excepción.

Lo interesante también de The Last of Us son las compañías productoras detrás de la serie ya que contará con la participación de:

PlayStation Productions

Sony Pictures Television

Naughty Dog

The Mighty Mint

Word Games

The Last of Us Part I (Sony)

Empresas del mundo gamer, que cuidarán que esta adaptación de The Last of Us sea del agrado de los fanáticos de la franquicia.

Situación que parece se logrará gracias a las personas involucradas en la serie de HBO y a la propia historia del juego que siempre se ha calificado como muy narrativa.