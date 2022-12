Luego de mucha espera, HBO Max por fin estrenó el primer tráiler de su serie de The Last of Us, la cual estará protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal.

El tráiler nos muestra un poco de la relación entre la Ellie y de Bella Ramsey, y el Joel de Pedro Pascal, además de presentar el escenario donde se desarrollará la historia.

Los fans del juego estarán muy felices de ver varias locaciones y momentos icónicos del interactivo que saliera para PS3 hace más de 10 años.

Sin olvidar que el video nos deja con la fecha de estreno. The Last of Us se estrenará en HBO Max el 15 de enero de 2023.

Bella Ramsey y Pedro Pascal no jugaron The Last of Us para la serie

El tráiler de The Last of Us nos deja un buen sabor de boca, sobretodo por la actuación de Bella Ramsey y Pedro Pascal; sin embargo, ellos mencionaron que en realidad nunca jugaron el juego original.

Durante la conferencia de The Last of Us en la Comic Con de Brasil, la actriz y el actor declararon que el responsable de la serie, Craig Mazin, les prohibió jugar el título.

Creen que esto se debe a que tenía miedo de se enteraran de ciertos spoilers, o que trataran de basar su personalidad en la de los personajes del juego.

Lo único que hicieron fue ver gameplay escogido conforme avanzaba el rodaje, con el fin de entrar en el contexto del show y avanzar en la producción.

Aunque tampoco hubo mucho problema con esto, pues Pedro Pascal y Bella Ramsey son malos con los videojuegos, así estuvieron de acuerdo en no encender el PlayStation.

“Tal vez Craig estaba nervioso de que veríamos demasiado el juego, que quisiéramos emularlo demasiado. Así que Bella y yo lo estudiamos en secreto y se lo ocultamos a Craig. Pero también me ayudó a juntar diferentes piezas del rompecabezas que provienen del material y la fuente original.” Pedro Pascal; Joel en The Last of Us

The Last of Us: Tráiler revela cómo se ven Bella Ramsey y Pedro Pascal (Especial)

HBO Max no quiere que The Last of Us sea una copia del juego

Una de las razones principales para que se el prohibiera a Bella Ramsey y Pedro Pascal jugar The Last of Us, se debe a que HBO Max no quiere hacer una copia del juego.

Craig Mazin señala que quisieron dar una experiencia más completa de The Last of Us al espectador, no sólo ser una calca de algo que pueden ver en un PlayStation.

Aún así Niel Druckmann, creador de The Last of Us, señala que sí habrá escenas salidas directamente del interactivo, como una manera de honrar a los fans de la saga.

Pero el punto principal es que aquellos que no son cercanos a los videojuegos se sorprendan y vean que el medio puede dar historias más allá de cosas como “Pac-Man”.

“Mi mayor deseo es que, al terminar la serie, la gente diga digan ‘wow, ¿Esto es un videojuego? ¿Qué no sólo había Pac-Man?’ Ese es el objetivo; creo que con The Last of Us podemos lograrlo.” Niel Druckmann, creador de The Last of Us