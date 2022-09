Tras el último capítulo de The House of the Dragon, las redes han explotado con memes tras el beso de Daemon y Rhaenyra. Esta nota puede contener spoilers.

El cuarto episodio de The House of the Dragon ha sorprendido a los fans ante el beso que se dan Daemon y Rhaenyra aunque, entre los memes aseguran que ya se veía venir.

En la escena del nuevo capítulo de The House of the Dragon, puede verse a Rhaenyra (Millie Alcock) y a Daemon (Matt Smith), compartir unos apasionados besos, siendo motivo de memes.

Y es que, de acuerdo a la serie -y a los memes- The House of the Dragon, Daemon y Rhaenyra vendrían siendo tío y sobrina.

Entre algunos memes, muchos de los usuarios expresaron su respeto por Rhaenyra; mientras que otros tomaron a broma que se haya besado con su tío.

Con memes, usuarios aseguraron emocionarse por el beso de Daemon y Rhaenyra de The House of the Dragon

El último capítulo de la nueva serie, The House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones, ha llegado a HBO Max siendo causa de memes.

Y, como era de esperarse, este cuarto capítulo ha explotado el Internet y las redes sociales con memes, ¿la razón? Se dio un beso entre los protagonistas: Daemon y Rhaenyra.

Y es que muchos aseguran con memes que el romance entre ambos personajes ya se veía venir, pero no dejó de emocionar a muchos de los fans de The House of the Dragon.

Incluso muchos aseguraban que desde Game of Thrones, ya se sabía que la familia Targaryen , de donde pertenecen Daemon y Rhaenyra, son la familia más incestuosa de toda la saga.

Y aunque algunos compararon con memes la escena incestuosa de Daemon y Rhaenyra de The House of the Dragon con el que hubo entre Jamie y Cersei Lannister , aseguraron que el de los Targaryen era mejor.

Memes de The House of Dragon de Daemon y Rhaenyra (Especial )

Apodan a Rhaenyra de The House of the Dragon toda una “bichota” con memes

El cuarto episodio de The House of the Dragon, ya ha salido y como era de esperarse, ha paralizado a las redes con memes, especialmente por la escena entre Daemon y Rhaenyra.

Y es que en un momento, ambos personajes se encuentran en un prostíbulo y comienzan a besarse de manera apasionada, lo cual ha sido material para los memes.

Pero, tras una acción de Daemon, Rhaenyra ambos se separan y ella termina con Sir Criston Cole.

Esto ha hecho que los usuarios califiquen a Rhaenyra de The House of the Dragon como toda una “ bichota ” con sus memes.

Memes de The House of Dragon de Daemon y Rhaenyra (Especial )

