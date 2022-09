House of the Dragon es una de las series del momento, con 10 millones de audiencia semanal, la segunda temporada ya está asegurada y esta podría llegar con grandes nombres.

Rumores apuntan que Elizabeth Olsen y Henry Cavill estarían en pláticas para un papel en la segunda temporada de House of the Dragon.

Esto según el insider Daniel Richtman, quien es conocido por dar buena información de este tipo, aunque no deja de ser rumores debido a que no hay una confirmación oficial.

Henry Cavill (@henrycavill)

Hasta el momento, ni Henry Cavill ni Elizabeth Olsen han dicho algo al respecto; lo mismo va para HBO y los realizadores de House of the Dragon.

De momento Henry Cavill se encuentra metido en producciones de Netflix como la tercera temporada de The Witcher y la segunda parte de Enola Holmes, además de ser rumorado para papeles en DC y Marvel.

Por su parte Elizabeth Olsen se encuentra descansando tras el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no se sabe si ya tiene nuevos proyectos en puerta o no.

'WandaVision' (Disney+)

Fans de House of the Dragon no quieren a Henry Cavill y Elizabeth Olsen en la serie

Si bien Henry Cavill y Elizabeth Olsen son grandes estrellas que cualquiera quisiera en sus producciones, parece que fans de House of the Dragon no piensan igual.

Consideran que el tener grandes nombres acabaría con la magia de House of the Dragon y el universo de Game of Thrones en general, que le da cabida a actores y actrices no tan reconocidos.

Peter Dinklage, Jason Momoa, Emilia Clarke, Sophie Turner y Kit Harrington lograron cimentar o elevar su carrera gracias a Game of Thrones.

‘House of the Dragon’: Precuela de 'Game of Thrones' lanza espectacular primer tráiler (HBO Max)

Lo mismo está sucediendo actualmente con Milly Alcock, quien interpreta a la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon y que ha comenzado a llamar la atención del público.

Tener a Henry Cavill y Elizabeth Olsen podría quitar el foco de actores y actrices no tan conocidas que aparecen en House of the Dragon.

Actualmente, el único nombre de peso que tenemos en House of the Dragon es el de Matt Smith como Daemon Targaryen, pues el actor viene de varios años como el Doctor Who y de aparecer en Morbius.

Con información de Daniel Richtman.