‘The Falcon and the Winter Soldier’: Enojan a Anthony Mackie teorías de romance entre ‘Sam’ y ‘Bucky’

El final de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ha dado pie a incontables teorías sobre el futuro de ‘Sam’ y ‘Bucky’, sus protagonistas.

Una de ellas plantea la posibilidad de que ‘Sam’ y ‘Bucky’, quienes se volvieron muy cercanos a lo largo de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, terminen envueltos en un romance.

Aunque a muchos fans les emociona la teoría, Anthony Mackie, actor que interpreta a ‘Sam’, no comparte el sentimiento. De hecho, parecer enojarle, según recientes declaraciones.

‘The Falcon and the Winter Soldier’: Anthony Mackie descarta romance entre ‘Sam’ y ‘Bucky’

En entrevista con Variety, Anthony Mackie descartó totalmente la posibilidad de un romance entre ‘Sam’ y ‘Bucky’, comentando:

“Hay tantas cosas retorcidas y complicadas. Hay tantas cosas a las que las personas se aferran con sus propios dispositivos para hacerse relevantes” Anthony Mackie, protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Anthony Mackie lamentó que en la actualidad no se crea en la posibilidad de que dos hombres con una relación cercana sean simplemente amigos.

“La idea de que dos chicos sean amigos y se amen en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad. Solía ser que los chicos podían ser amigos, podíamos pasar el rato y fue genial. Siempre te encontrabas con tus amigos en el bar, ¿sabes? Ya no puedes hacer eso, porque algo tan puro y hermoso como la homosexualidad ha sido explotado por personas que están tratando de racionalizarse a sí mismas” Anthony Mackie, protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

‘The Falcon and the Winter Soldier’: La relación entre ‘Sam’ y ‘Bucky’ es un “bromance”, según Anthony Mackie

Para romper con este tipo de ideas, el protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ dijo que decidó ‘Sam Wilson’ fuera un superhéroe con gran sensibilidad.

“Algo que siempre ha sido muy importante para mí es mostrar una figura masculina sensible. No hay nada más masculino que ser un superhéroe y volar y golpear a la gente. Pero no hay nada más sensible que tener conversaciones emocionales y una amistad de espíritu afín con alguien a quien amas y amas “. Anthony Mackie, protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Finalmente, Anthony Mackie reiteró que la cercana relación que se desarrolló entre ‘Sam’ y ‘Bucky’ sólo fue producto de una amistad, no de un romance.

“‘Bucky’ y ‘Sam’ tienen una relación en la que aprenden a aceptarse, apreciarse y amarse. Lo llamarías bromance, pero literalmente son solo dos tipos que se apoyan mutuamente” Anthony Mackie, protagonista de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Con información de Variety