Debes de ver varias películas del MCU para comprender todo el contexto de 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Dejando de lado a la "Distinguida Competencia y nueva Liga", otro de los estrenos que llama la atención en esta semana es 'The Falcon and the Winter Soldier', nueva serie del MCU que se estrenará por Disney+.

Como suele suceder con este universo cinematográfico, necesitas ver varias películas para entender por completo el contexto donde se desarrolla 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Por lo mismo, a continuación te damos una pequeña guía de todo lo que tienes que revisar previo a la llegada del primer capítulo de 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Capitán América: El Primer Vengador

Aquí es donde inicia toda la trama, por decirlo de alguna manera. Vemos el origen del Capitán América , de Bucky y el escudo que será esencial en 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Avengers

'Avengers' muestra un poco más el desarrollo del Capitán América como líder de Los Vengadores; además de que los eventos aquí presenciados tienen consecuencias en las siguientes películas.

Capitán América: El Soldado del Invierno

Como su nombre lo indica, vemos el regreso de Bucky ahora como el Winter Soldier; así mismo aquí se introduce a Sam Wilson (Falcon), como uno de los miembros clave del equipo del Capitán América en el futuro.

Avengers: Age of Ultron

' Age of Ultron ' sienta los antecedentes para la llegada del Barón Zemo, quien será el villano principal de 'The Falcon and the Winter Soldier' y que está ligado al evento de Sokovia, donde se lleva a cabo la batalla final en esta película.

Capitán América: Civil War

' Civil War ' retoma directamente lo sucedido en 'Age of Ultron' y 'Winter Soldier'; presentando oficialmente a Zemo y sus motivaciones para odiar a los superhéroes. Además de que vemos por primera vez a Bucky y Sam haciendo equipo.

Avengers: Infinity War

Aunque vemos de regreso al trio: Capitán América, Winter Soldier y Falcon; en realidad ' Infinity War ' vale por lo que sucede en su secuela, que no se entiende sin pasar primero por esta entrega.

Avengers: Endgame

'Endgame' cierra el ciclo alrededor del Cap, al mismo tiempo que pone la primera piedra de lo que será la nueva generación de héroes con Falcon y Bucky ya como equipo.