Aseguran que el final del episodio 1x04 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ fue mejor que el de ‘WandaVision’



El estreno del nuevo episodio 1x04 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ha llegado a la plataforma de streaming de Disney+, en donde Bucky (Sebastian Stan), Sam (Anthonie Macky) y Zemo (Daniel Brühl) siguen los pasos del grupo extremista de los Flags Smashers. Esta nota contiene spoilers.

En este episodio de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ hace aparición la guardia real de Wakanda, mejor conocida como l as Dora Milaje lideradas por la general Ayo (Florence Kasumba) quien ha venido a llevar a Zemo de vuelta a prisión; sin embargo, le da un límite de tiempo a Barnes para que terminen su búsqueda.

Entre tanto, John Walker (Wyatt Russell) y Lemar Hoskins (Clé Bennet) logran dar con Bucky, Sam y Zemo quienes intentan atrapar a Karli Morgenthau (Erin Kellyman) quien tiene todos los sueros del supersoldado con ella.

El nacimiento del US Agent en 'The Falcon and the Winter Soldier'

La introducción de John Walker cómo el nuevo Capitán América cayó de peso a los fans de Steve Rogers (Chris Evans), tanto que llevó a que varios fans le tiraran odio al actor en sus redes sociales, una muestra de lo bien que ha hecho su trabajo.

Pero, en este nuevo episodio 1x04 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ puede verse como John Walker decide tomar el último suero del supersoldado al creer que no está a la altura para portar el manto del Capitán América al ver que, incluso las Dora Milaje son superiores a él.

nada me da más alegría que ver a John Walker recibir una patada en el trasero por los habitantes de Wakanda.



*AMO A ESTÁS MUJERES* #FalconAndWinterSoldier

pic.twitter.com/E7zAjnvBib — ` 𝟔𝟑 𝙙𝙖𝙮𝙨 (@F4NGIRL28) — ` 𝟔𝟑 𝙙𝙖𝙮𝙨 (@F4NGIRL28) April 9, 2021

Sin embargo, en un giro inesperado del capítulo 1x04 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Lemar cae muerto a manos de Karli, enfureciendo al nuevo Capitán América quien da caza a los Flags Smashers sin importarle quien fue en realidad el culpable de la muerte de su mejor amigo.

En una escena cruda y siendo este el clímax del nuevo episodio de la serie de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y al mismo tiempo el descenso de John Walker como el Capitñan América, este mata a un miembro de los revolucionarios.

Esta acción la realiza ante la mirada atónita de todos quienes, inevitablemente han grabado la terrible escena, haciendo que un símbolo patriótico mundial se caiga a pedazos pero trayendo consigo en nacimiento del US Agent de los cómics.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, colocando en Twitter el hashtag de #TheFalconandtheWinterSoldier, Sam, Bucki, Zemo y, por su puesto US Agent y John Walker; haciendo que predicciones y hasta memes surgan a partir del recién estrenado episodio 1x04.

Aquí de porque Steve Rogers es mejor que John Walker 😎#FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/UPOJtjU1FX — Albert (@albert_andradem) — Albert (@albert_andradem) April 9, 2021