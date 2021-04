Rumores señalan que el quinto episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ incluirá un nuevo personaje inesperado del MCU

Luego de que el showrunner de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Malcolm Spellman, se burlara previamente de que el episodio 5 incluye un personaje sorpresa importante, los fanáticos comenzaron a especular sobre cuál personaje podría aparecer.

Spellman comentó en entrevista para el sitio ‘Comic Book’ que el episodio 5 de ‘The Falcon and the Winter Soldier' hará llorar a los fanáticos. Sin lugar a dudas, el episodio cinco, simplemente, se vuelve real", expresó.

El cameo sorpresa en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ será interpretado por un actor conocido

Posteriormente, para el portal ‘Rotten Tomatoes’, Malcolm Spellman describió este cameo en el quinto capítulo de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ como un "personaje con los pies en la tierra" que haría un buen contraste con los "sacudidores del mundo" como Thor o el Capitán América.

“La personalidad de este personaje que aparecerá en el episodio cinco es tan fuerte. Me encantaría ver ese personaje con Thor" Malcolm Spellman



Por su parte, el portal ‘Slashfilm’ asegura que el personaje que podría tener un cameo en ‘The Falcon and the Winter Soldier’, es alguien que no ha aparecido antes en el MCU y que será interpretado por un actor conocido.

El capítulo 5 de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se estrena en Disney Plus el viernes 16 de abril

A menos que se filtre la identidad del personaje antes del debut del episodio 5 de 'The Falcon and the Winter Soldier' , los fanáticos tendrán que esperar hasta el próximo viernes para saber quién es el personaje y quién los interpreta. El capítulo 5 se estrena en Disney Plus el viernes 16 de abril.

Aunque ‘The Falcon and the Winter Soldier’ de Marvel Studios sigue a Sam Wilson y Bucky Barnes, ha presentado habitualmente a otros personajes de vuelta como Sharon Carter, Baron Zemo y War Machine; además, presentaron a John Walker, Karli Morgenthau e Isaiah Bradley.