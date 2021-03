Con motivos del estreno de la nueva serie de Disney+, 'The Falcon and The Winter Soldier', iluminaron monumentos en varios países

Con motivos del estreno de la nueva serie de Disney+, 'The Falcon and The Winter Soldier', varios monumentos alrededor del mundo fueron iluminados con el escudo del Capitán América.

Y es que aunque el estreno del primero capítulo de 'The Falcon and The Winter Soldier' fue previsto para el mismo día en todo el mundo, las actualizaciones de la plataforma en streaming se dan de forma escalonada, por lo cual poco a poco los monumentos fueron iluminándose.

En este festejo del estreno de 'The Falcon and The Winter Soldier' participaron países como:

Singapur

Australia

Argentina

México

Italia

Suiza

Londres

¿Qué monumentos fueron iluminados?

Para el estreno de la serie de Disney+ 'The Falcon and The Winter Soldier', Singapur iluminó el Singapore Flyer con los colores de los superhéroes; asimismo, Australia iluminó Melbourne Star, Argentina su planetario, México la Torre Latino, Italia la Rueda Panorámica LunEnur, Suiza el MAAG Hall y Londres el London Eye.

¿De qué se trata la serie “Falcon and The Winter Soldier”?

La trama de 'The Falcon and The Winter Soldier' cuentan la aventura de Falcon, Sam Wilson, quien formará equipo con Bucky Barnes para lidiar con el Barón Zemo; esta serie continua los hechos sucedidos en la película “Vengadores: Endgame”.

La serie se estrenó oficialmente en México este viernes 19 de marzo del 2021 a la una de la mañana y esta, al igual que “The Mandalorian” o “WandaVisión”, irá estrenando un capitulo por semana. Hasta el momento se sabe que esta primera temporada de 'The Falcon and The Winter Soldier' cuenta con 6 episodios.

De acuerdo con varias páginas de análisis, el estilo y la narrativa de 'The Falcon and The Winter Soldier' es similar al de las películas del mundo de Marvel.