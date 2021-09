‘Star Wars’: Editora de la trilogía original cree que las películas de Disney “apestan y son horribles”

Aunque ya van varios años desde que Disney se hizo con los derechos de ‘Star Wars’, mucha gente sigue sin estar de acuerdo con el rumbo de la franquicia.

Marcia Lucas, editora de la trilogía original de ‘Star Wars’, se ha sumado a las voces críticas en contra de la visión “Disney” de la saga galáctica.

En una entrevista para Indiewire, mencionó que aunque quiere y respeta mucho a Kathleen Kennedy, ella y Disney no entienden en absoluto a ‘Star Wars’.

Ahora que dirige Lucasfilm y hace las películas, me parece que Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea de Star Wars. No la entienden.

Marcia Lucas