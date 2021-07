‘Star Wars’: Mark Hamill aparece en todas las películas recientes y nadie se había dado cuenta

A pesar de sentirse defraudado por la última trilogía, Mark Hamill no ha dejado de apoyar a ‘Star Wars’ en todos sus proyectos.

La muestra más clara es que Mark Hamill aparece en todas las películas recientes de ‘Star Wars’, no sólo en ta mencionada trilogía de Rey.

Estamos hablando de ‘Solo’ y ‘Rogue One’, y no, no estamos hablando de que se muestre como Luke Skywalker, sino con una serie de cameos más sutiles.

¿Sabías que he hecho múltiples cameos de voz secretos en cada película de StarWars lanzada desde 2015? Mark Hamill

Tal y como lo menciona Mark Hamill en su cuenta de Twitter, él ha estado en las últimas 5 películas de ‘Star Wars’ como Luke y haciendo voces de personajes.

Menciona que son varios cameos de voz; de hecho, también hizo algunas voces ‘The Force Awakens’, ' The Last Jedi’ y ‘The Rise of Skywalker.

Ahora el reto de los fans de ‘Star Wars’ será encontrar a todos los personajes que interpreta Mark Hamill en las 5 películas de la era Disney.

Mark Hamill también ha aparecido en otros proyectos de ‘Star Wars’ de Disney

Pero Mark Hamill no se ha limitado a aparecer en las películas de ‘Star Wars’ de Disney, también ha estado involucrado en otros proyectos relacionados.

Mark Hamill estuvo en la mini serie animada ‘Star Wars: Forces of Destiny’, en dos capítulos repitiendo su papel como Luke Skywalker.

En ‘The Mandalorian’ igual lo vimos como un rejuvenecido Luke al final de la Temporada 2; pero también fue la voz de EV-9D9 en la Temporada 1.

Y aunque no ha nada confirmado, debido a ese final de la Temporada 2 se espera que Mark Hamill vuelva a participar en la Temporada 3.

Algo curioso es que el actor no se ha interpretado en los juegos donde aparece, nos referimos a la saga ‘Battlefront’ de EA.

Aún así, parece que Mark Hamill seguirá ligado a ‘Star Wars’ por un buen rato, para alegría de todos los fans del actor.

