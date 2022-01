‘The Book of Boba Fett’ estrena pósters con ‘The Mandalorian’ tras el lanzamiento de su último capítulo en Disney+.

El último capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ fue sin duda una sorpresa para todos aquellos fans de Star Wars pues retrató lo que había pasado después del final de temporada de ‘The Mandalorian’.

Este capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ dirigido por Bryce Dallas Howard, ha sido calificado por los fans como el mejor de la serie, siendo curiosamente el único en donde no aparece Boba Fett.

Es por ello que ahora y de manera oficial, en las cuentas oficiales de redes sociales, han sacado los pósters oficiales del último capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ con la presencia de ‘The Mandalorian’.

¿Por qué ‘The Mandalorian’ aparece en ‘The Book of Boba Fett’?

El episodio número 5 de la serie de ‘The Book of Boba Fett’ trajo de vuelta a Djinn Dajarin , mejor conocido como el Mandaloriano de la serie ‘The Mandalorian’ y ahora han estrenado pósters.

Este personaje se convirtió en uno de los favoritos de la saga de Star Wars y, por ende, su serie se convirtió en una de las más vistas pero, ¿por qué apareció en el último capítulo de ‘The Book of Boba Fett’?

En el capítulo 4, Boba Fett se encuentra buscando aliados para sumarse a su lucha por el gobierno de Tatooine y, al final de este episodio sonó el tema principal de ‘The Mandalorian’.

Es por esto que en el episodio 5 de ‘The Book of Boba Fett’ retrataron lo que ocurrió después del final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’.

Es decir cómo es su vida ahora que no está al cuidado de Grogu , es decir de Baby Yoda y cómo aprende a utilizar el Darksaber que ganó en la batalla contra Moff Gideon.

Se espera que para los siguientes episodios, The Mandalorian o Djinn Djarin tenga un poco más de participación en ‘The Book of Boba Fett’.

Pósters de The Mandalorian en The Book of Boba Fett (@themandalorian / Twitter)

