‘The Beatles: Get Back’ muestra a la banda en su versión más pura (RESEÑA)

‘The Beatles: Get Back’ muestra a la banda en su versión más pura, pues el documental de Peter Jackson rompe con algunas convenciones para lograr su objetivo.

Esto quiere decir que ‘The Beatles: Get Back’ no es como otros documentales de grupos de rock, dígase ‘Some Kind of Monster’ de Metallica o ‘Live at Pompeii’ de Pink Floyd.

‘The Beatles: Get Back’ no es un homenaje romántico al cuarteto; pero tampoco es una condena al mismo, simplemente nos presenta a sus integrantes como personas normales.

THE BEATLES: GET BACK (Linda McCartney/Disney)

Decimos que ‘The Beatles: Get Back’ es la versión más pura del grupo, porque nos da un vistazo de cómo era cada uno de ellos en el mundo real, lejos de su aura mítica.

Peter Jackson quizo en cierta forma romper con el mito y podemos decir que lo logró con ‘The Beatles: Get Back’.

Veamos entonces qué es lo que podemos encontrar en ‘The Beatles: Get Back’ de Peter Jackson y Disney+.

¿Cómo es ‘The Beatles: Get Back’?

‘The Beatles: Get Back’ fue armada con alrededor de 60 horas inéditas de metraje original jamás antes visto de la grabación de ‘Let It Be’, abordando también el legendario concierto en la azotea.

Durante 3 años, Peter Jackson analizó todo el material para entregar ‘The Beatles: Get Back’, dándole sentido a las grabaciones en un orden de cómo habrían pasado las cosas.

Contrario a otros documentales, en ‘The Beatles: Get Back’ no podemos identificar una postura como tal del director, Peter Jackson deja que el relato fluya como tal y que el espectador haga sus propias conclusiones.

En ‘The Beatles: Get Back’ pasamos de un grupo de amigos entusiastas por su reunión, a personas que a pesar de respetarse y quererse, ya no encuentran agradable estar juntas.

'The Beatles: Get Back' llega a Disney+ (Disney+)

Demostrando (tal vez) que más que Yoko Ono, cuyas apariciones son casi anecdóticas; en realidad la banda simplemente ya había alcanzado su fecha de caducidad.

Y a pesar de todo, el cuarteto podía producir grandes obras si se lo proponían, no obstantes sus personalidades tan dispares.

No hay peleas explosivas o grandes dramas, ‘The Beatles: Get Back’ muestra a John, Paul, George y Ringo como seres humanos con distintos intereses, como lo son todas las personas.

Son los cuatro protagonistas de ‘The Beatles: Get Back’ los que llevan todo el ritmo de la historia sin intermediarios, y eso incluye al propio Peter Jackson.

Si bien ‘The Beatles: Get Back’ fluye muy bien con este estilo, hay que mencionar que en ciertas partes la edición luce un tanto apresurada, con conversaciones cortadas y cambios abruptos.

Aún así, esto no afecta el producto total que es ‘The Beatles: Get Back’, que en sus 3 episodios de dos horas cada uno, nos da una mirada más íntima a lo que era el legendario grupo.

¿Cómo se ve y oye ‘The Beatles: Get Back’?

Como mencionamos, ‘The Beatles: Get Back’ se compone de material desconocido, el cual fue grabado hace más de 50 años; con una calidad muy inferior al estándar actual.

Si Peter Jackson no metió mano en la historia del grupo, vaya que lo hizo con las grabaciones a las que tuvo acceso para ‘The Beatles: Get Back’.

Peter Jackson y el equipo de Apple hicieron un trabajo excepcional para remasterizar todo el contenido de ‘The Beatles: Get Back’, las imágenes se ven muy bien, no parece que sean de hace medio siglo.

Los colores y la profundidad de estos es excelente; no se ven rastros de granulado ni de accidentes propios de la edad de las cintas, mucho menos barridos de imágenes que eran lo cotidiano en aquella época.

En varios momentos incluso la imagen de ‘The Beatles: Get Back’ parece que no tiene más de 10 años de edad, nunca se llega a degradar, ni siquiera en televisores de alta fidelidad.

The Beatles: Get Back (Disney)

Pero por más bonito que se vea ‘The Beatles: Get Back’, esto no valdría nada si no tuviera un sonido espectacular, digno de la banda que prácticamente inauguró el rock como lo conocemos.

Aquí también ‘The Beatles: Get Back’ demuestra que está a la altura de la banda que le da nombre, al lograr que un sonido monoaural se convirtiera en una multicanal.

Puedes distinguir perfectamente las voces de cada uno de los integrantes de The Beatles, los sonidos atmosféricos y escuchar la profundidad de los instrumentos cuando comienza la ejecución.

Obviamente la nitidez con que escuches ‘The Beatles: Get Back’ dependerá mucho de la plataforma donde veas el documental, no será lo mismo en una TV que un móvil.

Nuestra recomendación sería que vieras ‘The Beatles: Get Back’ en un equipo “grande”; pero si no tienes acceso a este, la versión móvil te da una experiencia decente, aunque no la más óptima.

¿Vale la pena ‘The Beatles: Get Back’?

Seas o no fan del “Cuarteto de Liverpool”, ‘The Beatles: Get Back’ es un documental que debes de ver sin falta, pues nos muestra todo lo que involucra un proceso creativo.

Además ‘The Beatles: Get Back’ nos da lo que sería la visión más íntima y en bruto de los que para muchos son casi dioses de la música contemporánea.

‘The Beatles: Get Back’ es un deleite porque puedes conocer de primera mano cómo eran John, Paul, George y Ringo.

Además de que el trabajo de recuperación y remasterización es una “master class” para todos los historiadores de la música y documentalistas.

Sin lugar a dudas fue todo un acierto que Disney+ apostara por ‘The Beatles: Get Back’, pues la plataforma es muy criticada por sólo tener contenido de temática limitada (dígase ciencia ficción y fantasía).

Esperamos que ‘The Beatles: Get Back’ sera un primer aviso de todo lo que Disney+ puede ofrecer más allá de vengadores, princesas mágicas y galaxias lejanas.