Disney+: Estrenará en exclusiva el documental ‘The Beatles: Get Back’

The Walt Disney Studios, Apple Corps y WingNut Films Productions anunciaron el de ‘The Beatles: Get Back’ en exclusiva en Disney+.

‘The Beatles: Get Back’ es una serie documental de 6 horas dirigida por Peter Jackson, se podrá ver en Disney+ los días 25, 26 y 27 de noviembre .

En total se liberarán 3 episodios separados de dos horas, los cuales se liberarán de manera consecutiva los días mencionados.

The Beatles: Get Back (Disney)

El documental está compuesto por una serie de material inédito derivado de 60 horas de video y 150 grabaciones de audio desconocidas del cuarteto.

Todo lo anterior procede de 1969, así como del espacio temporal que comprende la producción de los discos ‘Abbey Road’ y ‘Let It Be’.

Previo al estreno del documental por Disney+, el 12 octubre, Apple Corps/Callaway Arts & Entertainment publicarán el libro ‘The Beatles: Get Back’.

‘The Beatles: Get Back’ de Disney+ mostrará la última presentación en vivo del grupo

Algo que ha llamado la atención de ‘The Beatles: Get Back’ de Disney+, es que mostrará completa la última presentación en vivo del grupo.

Estamos hablando del legendario concierto en la azotea, del cual sólo se tenían pedazos en video; Disney+ será la primera plataforma en mostrarlo íntegro.

Hay que mencionar que la planeación de este concierto forma parte importante de la narración de ‘The Beatles: Get Back’, mostrando toda la planeación.

Se podrán ver los ensayos y la composición de lo que, en ese entonces, eran 14 canciones nuevas que se presentarían al público.

Además de contar con la dirección de Peter Jackson, ‘The Beatles: Get Back’ de Disney+ fue producida por Clare Olssen y Jonathan Clyde.

Ken Kamins y Jeff Jones de Apple Corps son los productores ejecutivos. Jabez Olssen es el editor; y la música está mezclada por Giles Martin y Sam Okell.

Además contó con el apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.