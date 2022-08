Survivor México 2022 sigue sorprendiendo a su audiencia. La tribu de ‘Los Otros’ por fin debutó en una competencia, ¿cómo le fue en su primer enfrentamiento con ‘Halcones’ y ‘Jaguares’?

Luego de revelarse el surgimiento de una tercera tribu en Survivor México 2022, ‘Los Otros’ hablaron sobre la reacción de sus ex compañeros ante su regreso al reality show.

Julián Huergo, quien se ha convertido en el líder de ‘Los Otros’ sostuvo que los ’Jaguares’ los menospreciaron, ante lo cual los cuatro integrantes se comprometieron a colaborar para demostrar que son una tribu tan fuerte como las dos originales.

Así, llegó el día del debut de ‘Los Otros’ en una competencia ante Jaguares y Halcones. La prueba consistió en nadar un pequeño tramo, luego rescatar de una jaula una enorme serpiente que guardaba en su interior una especie de aros.

Estos últimos debían ser atorados en dos remos que al ser derribados, daban una calavera en recompensa. ‘Los Otros’, fueron los primeros en reunir todas las calaveras disponibles, venciendo a los ‘Jaguares’ y los ‘Halcones’.

Como recompensa, ‘Los Otros’ se llevaron un pastel de chocolate, salmón y guarniciones, pero lo que más alegró a Julián Huergo fue demostrar que son serios aspirantes a ganar Survivor México 2022, ya que dejaron a Jaguares sin una sola victoria.

Por ello, no dudó en vanagloriarse por su victoria, destacando que así evitaron que la semana se pintara toda de triunfos amarillos, como se lo habían propuesto los ‘Jaguares’:

“Estoy muy contento de lo que sucedió hoy y, nada más comentar que vamos a ser esa piedrita incómoda en el zapato, ya no se pintó la semana de amarillo, lo siento, amigos”

Yusef Farah, integrante de ‘Jaguares’, se mostró molesto por las palabras de Julián Huergo, pues consideró que se burló de ellos, razón por la que prometió:

“Cada que compita contra él voy a dar, no mi 100 por ciento, sino mi 200 por ciento, porque a mi no me gusta que se burlen de mi”

Yusef Farah