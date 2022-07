El conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, pidió salir de Survivor México 2022 tras sufrir una derrota ante su acérrimo rival Gabriel Cuevas.

Desde el inicio de Survivor México 2022, Javier Ceriani mostró su antipatía por su colega Gabriel Cuevas, reportero de ‘Venga la Alegría’.

Tal ha sido su desagrado por Gabo Cuevas, que Javier Ceriani no ha perdido una sola oportunidad para atacar e insultar al colaborador estrella de Flor Rubio, provocando que incluso esta se haya peleado con Elisa Beristain, conductora de Chisme no Like.

Survivor México 2022: Gabriel Cuevas derrota a Javier Ceriani (@survivormexico / Instagram)

Survivor México 2022: ¿En qué prueba Javier Ceriani fue derrotado por Gabriel Cuevas?

Aprovechando esta rivalidad, los integrantes de Survivor México 2022 decidieron que Javier Ceriani y Gabriel Cuevas compitieran en una prueba de resistencia que consistió en cargar la mayor cantidad de peso posible.

La prueba comenzó con una carga de 40 kilos en total, que Javier Ceriani y Gabriel Cuevas sostuvieron sobre sus hombros sin problema. Su carga fue aumentando gradualmente, hasta llegar a 90 kilos en total.

Los dos periodistas lucían tranquilos con cada kilo que les aumentaban, pero cuando se acercaron a los 100 kilos, Javier Ceriani comenzó a tambalearse y terminó dejando que su pesada carga cayera detrás de su espalda.

Survivor México 2022: Javier Ceriani se muestra avergonzado por perder ante Gabriel Cuevas

Tras ello, Gabriel Cuevas celebró con sus compañeros de la tribu Jaguar y les compartió la técnica que le funcionó para soportar los casi 100 kilos sobre sus hombros por varios minutos.

Más tarde, en entrevista, Gabriel Cuevas comentó por qué esa victoria le provocó tanta satisfacción:

“Este vez le gané la corona a la señora Ceriani. Estoy muy contento por haberlo derrotado una vez más y más allá de la rivalidad que tenga con él, fue para mi la satisfacción de ganar por mi equipo... competir con Ceriani ya es un clásico, ¿no?, porque los dos chocamos, tenemos personalidades bastante similares, los dos nos dedicamos al medio del espectáculo, enrtonces, haberle ganado a la persona que te llama rata, que te llama perra, que te insulta, que te bajonea, pues es una victoria” Gabriel Cuevas

En tanto, Javier Ceriani se mostró tan decepcionado por la derrota que incluso les dijo a sus compañeros Halcones, “no, yo me voy... eso es una vergüenza, sea lo que sea, es una cucaracha”.

Más tarde, en entrevista, el conductor de Chisme No Like habló de su emotiva reacción ante la derrota y se mostró más contento con su desempeño: