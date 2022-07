En Survivor México 2022, la traición volvió a hacerse presente, ahora en la tribu Jaguar, luego de que Gabriel Cuevas robara el tótem y provocara la expulsión de “su amiga” Ale Saadi.

Desde hace varios días, a Gabriel Cuevas se le metió la idea de que Ale Saadi debía perder el tótem que había encontrado casi al inicio de Survivor México 2022, para que todos los Jaguares pudieran competir en igualdad de circunstancias.

Y es que, Gabriel Cuevas afirmaba que Ale Saadi había dejado de ser competitiva, al sentirse segura con su tótem, situación que lo llevó a idear un plan para “quemar” la figurilla y que nadie se beneficiara de ella.

En el consejo de extinción de Survivor 2022, donde Gabriel Cuevas reveló que él tótem estaba en sus manos, contó que se aprovechó de la confianza de Yusef Farah para robarle la figurilla, mientras él salió de madrugada a buscar alimentos para la tribu.

“Primero quiero pedir una disculpa a mi tribu porque una de las reglas de Survivor es que el tótem se puede robar y yo lo hice. Esta mañana, más bien toda la noche no pude dormir, estuve justamente con el temor de que yo iba a ser nominado y me siento mal porque traicioné a Yusef, en el sentido de que él ha confiado mucho en mí y yo he confiado en él, sin embargo, él se despertó muy temprano y yo vi, sentí algo en su pantalón, se me hizo muy raro porque yo no sabía que él tenía el tótem”

Gabriel Cuevas