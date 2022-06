Para los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer el spin-off de la serie sería muy diferente a lo que todo el mundo espera, así lo revelaron.

Al parecer todavía hay muchas más historia emocionante e integrante que contar dentro del mundo de Stranger Things.

Luego de que sus creadores los hermanos Duffer dieran una idea de cómo sería el spin-off de Stranger Things que estarían preparando.

Stranger Things Temporada 4 (Netflix)

“Diferente de lo que todos esperan, incluido Netflix”, así sería spin-off de Stranger Things según sus creadores

Pues parece ser que los creadores de la exitosa serie de Stranger Things los hermanos Duffer aseguraron que su spin-off sería “diferente de lo que todos esperan, incluido Netflix”.

Por lo que el spin-off sería algo sorpresa pero sobre todo diferente, pese a que sea una historia paralela a la contada en Stranger Things, así lo revelaron a Variety.

Pese a esto los creadores de Stranger Things aún no quisieron revelar de qué gira el spin-off de la serie.

Por lo que los hermanos Duffer argumentaron que primero quieren que la temporada final de Stranger Things esté terminada para así poner su atención total en el spin-off.

“Estamos trabajando en él de forma paralela a la temporada 5, pero no grabaremos a la vez. Creo que no empezaremos a profundizar en ello hasta que no terminemos el resto”, puntualizaron los hermanos Duffer.

Ante esto los creadores de Stranger Things dijeron que aún se están planteando todas la posibilidades para el desarrollo de una nueva serie.

“La razón por la que no hemos hecho nada aún es porque no queríamos hacerlo por las razones equivocadas. Surgió la idea del spin off y nos preguntamos: ¿acaso nos gustaría una historia así de ser independiente y no estar relacionada con Stranger Things? Y definitivamente lo haría. Incluso si le quitamos el título de Stranger Things, el spin off me tiene muy, muy emocionado”.

Stranger Things 4: ¿A qué hora se estrena en México? (Netflix)

De Finn Wolfhard fue la idea de un spin-off, revelan los creadores de Stranger Things

Pese a que los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer están entusiasmados sobre hacer un spin-off, al perecer de ellos no fue la idea sino de Finn Wolfhard.

Así como escuchas del actor que interpreta a Mike Wheele, el novio de Once, luego de que el actor mencionara en un platica que sería buena idea tener un spin off para Stranger Things.

“Ni siquiera estaba tratando de vendernos nada. Simplemente dijo ‘Creo que esto sería un spin off genial’ y nosotros nos miramos en plan, ¿cómo demonios...?”.

Por lo que ante las palabras de Finn Wolfhard, los hermanos Duffer se comenzaron a plantear el spin off.

“Todavía hay un montón de series para contar en el mundo de Stranger Things.Nuevos misterios, nuevas aventuras y héroes inesperados”, concluyeron.