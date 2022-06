Stranger Things 4: ¿Quiénes morirán al finalizar la temporada?

Ante el final de temporada de Stranger Things 4, la pregunta que muchos fans se están haciendo es ¿quiénes morirán?

Pues es que en redes sociales, las posibles muertes en Stranger Things 4 están siendo tendencia, en donde son varios los nombres que han salido a colación.

En primer lugar hay que aclarar que las supuestas muertes al finalizar la temporada de Stranger Things 4 son rumores, pero esto no descarta que puedan suceder.

Stranger Things 4: Esta es la escena donde suena “Running Up That Hill” que protagoniza Max

Ya que ante esto, en declaraciones de sus creadores, los hermanos Duffer han aumentado la preocupación de que alguno de los personajes favoritos de Stranger Things 4 pueda morir.

“Realmente no quiero decirlo, pero estaría preocupado por los personajes que van a entrar en la parte dos, seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Y hay una especie de sensación ominosa de que las cosas podrían no ir bien. Ahora bien, tanto si mueren como si no, habrá que verlo”.

Ross Duffer