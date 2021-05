Durante su Investor Day de 2020, Disney anunció varias series de ‘Star Wars’, siendo una de ellas ‘Rangers of the New Republic’, la cual habrían cancelado.

La información la dio a conocer Variety en una nota Dave Filoni, ahí mencionan que ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ no está en desarrollo activo.

Si bien no aclaran el estatus del proyecto, muchos suponen que esto significa que estaría suspendida indefinidamente o sufrió la cancelación definitiva.

The Mandalorian (Disney)

Asimismo no se mencionan las razones del por qué este abrupto cambio en la producción, que hace unos meses fue anunciada como de primer orden.

‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ formaba parte de una serie de spin-offs relacionados a ‘The Mandalorian’ que ampliarían dicha historia.

La idea era mostrar las aventuras de los personajes secundarios, para finalmente unir todas las líneas narrativas en un magno evento final.

¿Por qué ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ habría sido cancelada?

Como mencionamos, no se sabe por qué ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ ya no está en producción; sin embargo, varios apuntan a Gina Carano.

‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ se planeaba como una serie enfocada en Cara Dune y su equipo; por ende, Gina Carano era la protagonista.

Sin embargo, todos sabemos que a inicios del 2021 la actriz fue despedida de Disney y Lucasfilm, lo que habría provocado que el proyecto se cayera.

Cara Dune (Disney)

Más aún cuando la propia Disney declaró que no buscarían a otra actriz para interpretar a Cara Dune, el personaje simplemente desaparecería.

Aunque se manejó la idea que ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ tuviera otra protagonista, todo indica que al final no pudieron resolver el problema.

Es probable que en Lucasfilm estén evaluando qué hacer con el proyecto, si encuentran una solución es probable que sea revivido.

Con información de Variety.