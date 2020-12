Personajes de ‘Star Wars’ también tienen su playlist en Spotify

Esta sería la música que escucharía Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker y Darth Vader



La fiebre por ‘Star Wars’ continúa, en especial tras el final de temporada de la serie ‘T he Mandalorian ’ transmitida en Disney+; ahora Spotify ha revelado qué música escucharían los personajes de la saga con playlist personalizadas.

Así es, en la plataforma de Spotify existe una serie de playlist con la música que cada uno de los personajes que aparecen a lo largo de las 11 películas, series, cómics y videojuegos que conforman el universo -o la Galaxia- de ‘Star Wars’, mismos que según medios especializados logran generan un total de 24 mil millones de dólares al año (479 mil 179 millones 200 mil pesos).

Ante el furor que provoca ‘Star Wars’ desde la primera película emitida en 1977 con ‘Una nueva Esperanza’ al lado de grandes actores que han pasado a la historia gracias a su aparición en la saga como Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford.

¿Cuál sería la música que escucharían los Jedi, los Sith o los Wookie de ‘Star Wars’?

Spotify ahora ha decidido que era momento de ponerle un tono musical a cada uno de los personajes de ‘Star Wars’ y dar a conocer al público qué música escucharían cada uno de los personajes de la popular franquicia como:

Darth Vader

Obi-Wan

Kenobi

Padme Amidala

La Princesa Leia

Luke Skywalker

Han Solo

El Maestro Yoda

Boba Fett

Cassian Andor

Kylo Ren

Rey

Los Stormtroopers

Chewbacca

BB-8

Cada una de las playlist se encuentran en el perfil oficial de ‘Star Wars’ en Spotify y cada género musical va de acuerdo a la personalidad de cada uno de los personajes de la saga que ha enamorado a millones de fanáticos en todo el planeta.

Por ejemplo, entre los gustos de Anakin Skywalker antes de convertirse al lado o oscuro o probablemente durante su transición a ser uno de los más temidos Sith como Darth Vader , su playlist se compone de música hecha por My Chemical Romance, Fall Out Boy, Blink 182 o At The Drive In.

Por su parte, el Emperador Palpatine tiene artistas como Animal Mother, Wizcutz, BounsE, DJ Kayowa o Tenrec mientras que la Princesa Leia tiene a Cindy Lauper, A-Ha, Blondie. Pink, Carly Rae Japsen y Ellie Goulding.