'Rangers of the New Republic': Anuncian el spin-off de 'The Mandalorian'

'Rangers of the New Republic' es uno de los dos proyectos alternos a 'The Mandalorian'.

Disney no para este 10 de diciembre, durante la parte dedicada a Lucasfilm, se dio a conocer la llegada de dos spin-off basados en 'The Mandalorian', el primero es 'Rangers of the New Republic', de la cual se presentó el logo.

No se dieron muchos detalles al respecto, sólo que estará producida por Jon Favreau, el creador de la serie de Mando y Yoda Bebé, además de que estará ligada directamente a la linea temporal de su serie de origen, lo que significa que se abordarán ciertas preguntas que han quedado en el aire durante el show.

Asimismo, se mencionó que su final sería dentro de un gran evento, por lo que es de suponer que tendrá pocas temporadas (tal vez sólo una). Se espera que 'Rangers of the New Republic' esté disponible en Disney+ entre finales de 2021 e inicios de 2022, junto con la nueva temporada de 'The Mandalorian'.

¿Qué podríamos ver en 'Rangers of the New Republic'?

Ahora bien, aunque la información es escasa, muchos fans y analistas han comenzado ha hacer teorías acerca de lo que veríamos en 'Rangers of the New Republic', y cómo se ligaría con los eventos que hemos visto hasta ahora en 'The Mandalorian'.

Para empezar sugieren que la serie tomará como protagonistas al resto de los Mandalorian que vimos en esta segunda temporada del show, así como a los amigos de Mando y Yoda Bebé, como es el caso de Cara Dune; incluso se cree que podríamos ver un poco más de Boba Fett.

Veríamos todos los sucesos que le ocurren a estos personajes cuando no están interactuando con los protagonistas de la serie original, explicando lo que hacen durante ese tiempo fuera de cámara, además de desarrollar más a los personajes.

Como mencionamos, de momento todo lo relacionado a 'Rangers of the New Republic' se queda en la mera especulación, por lo que tendremos que esperar a un nuevo anuncio por parte de Disney.

