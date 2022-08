Sex Education temporada 4 ¿ya tiene fecha de estreno? Esto sabemos

Buenas noticias para los fans de la serie británica Sex Education luego de que este viernes Netflix confirmó oficialmente el inicio de la producción de su temporada 4.

Tras meses de dudas, tiempo en el cual se dio varias bajas en el elenco de Sex Education, lo cual generó muchas especulaciones, hoy las cosas son distintas.

Con un anuncio de Netflix que emocionó a más de uno pues Sex Education desapareció el rumor de que ya no estaría en la serie una de las caras protagonistas al confirmar su participación.

Sex Education temporada 4 ha iniciado su producción, así lo confirmó Netflix al compartir un pequeño adelanto de lo que traerá la serie británica.

Por lo que Netflix compartió la primera sinopsis oficial de la temporada 4 de Sex Education:

“Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…”

