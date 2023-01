Este 9 de enero, los Globos de Oro 2023 revelaron que Salma Hayek de 56 años de edad será una de sus conductoras; sin embargo, por primera vez TNT Latinoamérica no los transmitirá.

Los Globos de Oro 2023 han revelado quienes serán sus conductores para su ceremonia de este año, luego de que el año pasado decidieron no televisarla.

Sin embargo, pese a que entre los conductores brilla Salma Hayek, TNT Latinoamérica decidió no transmitir la ceremonia de los Globos de Oro 2023.

Además de Salma Hayek, estos otros artistas estarán participando como conductores para los Globos de Oro 2023 este 10 de enero:

Hilary Swank

Jenna Ortega

Letitia Wright

Claire Danes

Cole Hauser

Harvey Guillén

Henry Golding

Jay Ellis

Jennifer Coolidge

Jennifer Hudson

Mo Brings Plenty

Regina Hall

Salma Hayek será conductora en los Globos de Oro 2023, pero TNT Latinoamérica no lo transmitirá (@goldenglobes / Twitter )

¿Por qué TNT Latinoamérica no transmitirá los Globos de Oro 2023?

Este 10 de enero, la ceremonia de los Globos de Oro 2023 se llevarán a cabo; pero TNT Latinoamérica decidió no transmitir el evento sin importar que Salma Hayek será una de las conductoras.

El sorpresivo anuncio de que TNT Latinoamérica no transmitirá la ceremonia de los Globos de Oro 2023, ha impactado a los usuarios en redes sociales.

Pues año con año -exceptuando el 2022 cuando se decidió no televisarlo-, TNT Latinoamérica ha sido una de las principales cadenas en transmitir la premiación de los Globos de Oro.

La noticia de que TNT Latinoamérica no transmitirá los Globos de Oro 2023 fue dada por el propio conductor Rafael Sarmiento de 47 años de edad, quien dijo no saber los motivos por los cuales el canal decidió no emitirlos.

Es decir que por primera vez -y aunque Salma Hayek sea una de las conductoras para los Globos de Oro 2023-, TNT no transmitirá la ceremonia para toda América Latina.

Aunque se puede seguir por NBC y por E! Entertainment , aunque en este último solo se podrá ver la Alfombra Roja.

Rafa Sarmiento reveló que TNT Latinoamérica no transmitirá los Globos de Oro 2023 (@rafalitosarmi / Twitter )