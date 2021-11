‘Rangers of the New Republic’ de ‘Star Wars’ es cancelada oficialmente; esto luego de estar en el limbo por un año desde su anuncio oficial.

Fue la propia Kathleen Kennedy la que anunció que la serie de ‘Rangers of the New Republic’ no va más, aunque parecía uno proyecto sólido cuando se presentó en el Investor Day de 2020.

Kathleen Kennedy señaló que ‘Rangers of the New Republic’ nunca tuvo avances en realidad, todo eran ideas arrojadas al aire sin que se concretara algo como tal.

The Mandalorian (Disney)

‘Rangers of the New Republic’ iba a ser otra de las series de Disney+ que expandiría el mini-universo de ‘The Mandalorian’ junto a ‘The Book of Boba Fett’ y ‘Ahsoka’.

Como su nombre lo indica, iba a abordar todo lo relacionado al grupo conocido como ‘Rangers of the New Republic’, que han aparecido en las aventuras de Mando y Baby Yoda.

Asimismo se confirmó que de momento, no hay ningún otro proyecto de ‘Star Wars’ para sustituir a ‘Rangers of the New Republic’.

Gina Carano sería la responsable de la cancelación de ‘Rangers of the New Republic’

Aunque Gina Carano ya no forma parte de Disney y ‘Star Wars’ desde inicios de 2021, su ausencia sigue pesando al grado que por ella se habría cancelado ‘Rangers of the New Republic’.

Los rumores indicaban que Gina Carano, en su papel de Cara Dune, iba a ser la protagonista de ‘Rangers of the New Republic’.

Supuestamente la propia Gina Carano estaría en el Investor Day de 2020 presentando ‘Rangers of the New Republic’; sin embargo sus polémicas evitaron que esto se concretara.

Gina Carano (Disney)

Tras el ataque al Capitolio en enero de 2021 y que Gina Carano comparara las cancelaciones a personas conservadoras, con el Holocausto, Disney decidió despedirla.

El estudio señaló que no haría recast para Cara Dune, el personaje simplemente desaparecería de ‘The Mandalorian’ y todo el universo ‘Star Wars’.

Al no tener protagonista, nunca hubo manera de que ‘Rangers of the New Republic’ pudiera funcionar, de ahí que se haya decidido matar el proyecto de una vez.

Con información de Empire.