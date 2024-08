¿Qué dijo Sian Chiong de Wendy Guevara? A través de un video en vivo, la influencer de 30 años de edad, reveló que habló mal de ella en La Casa de los Famosos México 2024.

Durante la fiesta temática en La Casa de los Famosos México 2024, Sian Chiong de 30 años de edad, habló mal de Wendy Guevara.

Pues en una plática con Ricardo Peralta de 34 años de edad, Sian Chiong se refirió a Wendy Guevara comparando su nivel de estudios.

Como ya se dijo, uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024, Sian Chiong, habló mal sobre Wendy Guevara quien fuera la ganadora del reality el año pasado.

Y es que durante una plática con Ricardo Peralta, Sian Chiong le dijo que tenía muchas ganas de que él fuera parte de La Casa de los Famosos México 2024.

Pues Sian Chiong le dijo que en comparación con la ganadora del año pasado, es decir Wendy Guevara, él sí estaba preparado y estudiado.

“Eres alguien que sorprende, la gente que tiene esa vibra como tú a veces ‘fiesta, fiesta, fiesta’, de repente empiezas a sorprender con qué hablas inglés, con que tienes cultura cinematográfica, con que tienes cultura de viajes, tienes muchas cosas y es donde dices… No quiero decir nombres, seguramente te imaginarás de quien puedo estar infiriendo, yo más o menos vi algo en tele hace un año… A tu comadre. Tú si tienes cultura, hablas idiomas, has viajado, ya por ahí tú dices ‘Este no es un pendejo’”

Sian Chong