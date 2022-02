¿Programa de Adela Micha salió del aire por comentario sobre Silvia Pinal? Esto sabemos

‘Me lo dijo Adela’, el programa de Adela Micha salió del aire por comentario sobre Silvia Pinal, supuestamente; esto es lo que sabemos.

Recordemos que a finales del año pasado, Silvia Pinal fue hospitalizada y Adela Micha habló de ello a su público.

Mientras Silvia Pinal lidiaba con una hipotensión, infección en las vías urinarias y Covid-19, Adela Micha aseguró que la actriz moriría pronto.

“No tarda en morirse”, declaró Adela Micha y fue duramente criticada por los internautas, además de desatar indignación por parte de la dinastía Pinal.

Cabe señalar que Adela Micha hizo las declaraciones, que fueron calificadas como con “poco tacto”, sin saber que estaba en vivo.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo?”, dijo.

“Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, agregó en un momento poco acertado.

Tras las críticas del público, Adela Micha se disculpó, justificó y explicó la situación.

Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán (@sylviapasqueloficial / Instagram)

“Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque está... es mayor, le da Covid. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses”, comentó Adela Micha.

“Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, añadió.

Posteriormente, Adela Micha envió un gran ramo de flores y costosas botellas de vino a la familia de Silvia Pinal, que Alejandra Guzmán rechazó.

Programa de Adela Micha sale del aire por comentario sobre Silvia Pinal

A pocos días del desafortunado comentario de Adela Micha sobre la posible muerte de Silvia Pinal, el programa ‘Me lo dijo Adela’, salió del aire.

Era emitido en la señal de ‘El Heraldo Radio’, sin embargo, el espacio fue ocupado por la conductora Fernanda Tapia.

Adela Micha (Tomada de Video)

Tras más de quince días de haber sido removido, fue el periodista Chucho Gallegos quien reveló la razón por la que le quitaron el espacio a Adela Micha.

Explicó que el descuido de Adela Micha le costó a que sacaran del aire su programa.

Sin embargo, cabe señalar que el programa de Adela Micha solo fue retirado del radio; aún es posible sintonizarlo por televisión o vía internet.