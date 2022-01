Alejandra Guzmán “se la mentó” a Adela Micha tras comentarios sobre Silvia Pinal. La cantante se encuentra muy molesta con la periodista por decir que su mamá “ya se iba a morir”.

A un mes de que Adela Micha se convirtió en tendencia tras comentar en su programa ‘Me lo dijo Adela’ que Silvia Pinal “ya se iba a morir”, Sylvia Pasquel habló sobre la polémica que envolvió a su familia.

Durante el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, se presentó una entrevista con Sylvia Pasquel quien confesó que Alejandra Guzmán le había mentado la madre a Adela Micha.

“Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada”

Tras la entrevista, Adela Micha se había comunicado con Sylvia Pasquel para señalarle que por un malentendido

“Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ay me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna atención’”

