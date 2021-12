Adela Micha dice que Silvia Pinal “ya se va a morir” y luego se retracta. Durante el programa ‘Me lo dijo Adela’, la conductora realizó comentarios sobre el estado de salud de la actriz.

Este jueves 23 de diciembre se informó que Silvia Pinal se encontraba hospitalizada tras presentar algunos problemas en su presión. Sin embargo, la actriz también había dado positivo a Covid-19 .

Al igual que otros medios, Adela Micha habló sobre el estado de salud de Silvia Pinal, pero durante su transmisión comentó que ella creía que la actriz se iba a morir por lo que le pedía a su equipo estar preparado.

Adela Micha se encuentra en medio de la controversia luego de que señaló que ella creía que Silvia Pinal ya se iba a morir, luego de que se confirmó que la actriz se encontraba hospitalizada.

A unos minutos de entrar al aire en su canal de YouTube, Adela Micha se encontraba platicando con una persona de su equipo, quien le informó que Silvia Pinal se encontraba hospitalizada.

Sin notar que estaba siendo grabada, Adela Micha comentó que Silvia Pinal no tardaba en morir, por lo que le pedía a su equipo que estuvieran preparados.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y se los grabo”

Adela Micha