El Tiktoker Jeremy Shepherd subió un video donde advierte a los padres que la famosa serie de animación,‘Paw Patrol’, funciona como medio de propaganda para la policía de Estados Unidos de América.

En el video Jeremy Shepherd abre con un “POV: Eres mi hijo de 3 años”, para después representar una situación hipotética en donde nos ponemos en el papel del hijo, viendo ‘Paw Patrol’.

Sin embargo, durante el video aparece el Tiktoker y llega a interrumpir la diversión del hijo y dice “Pues yo sé que te gusta ‘Paw Patrol’, pero no miramos ‘Paw Patrol’ en nuestra casa”, para después advertir que el programa animado serviría como propaganda para la policía.

POV: Es un formato de video para presentar una situación desde un punto de vista. En este formato se presentan situaciones hipotéticas y el público forma parte de ellas.

El Tiktoker cuenta con más de 1.9 millones de seguidores y sus videos cuentan con más de 30 millones de Me gusta. Jeremy Shepherd en TikTok habla sin pelos en la lengua y incluso sube videos de temas relacionados a la policía, la política y la realidad que se vive en Estados Unidos.

Jeremy Shepherd o también conocido en TikTok como ‘wokkawokkawokka’, se dedica a “desmentir propaganda falsa”, de Estados Unidos y cuenta historias del país americano desde otro punto de vista.

Al Tiktoker ni el FBI lo puede callar, pues en YouTube tiene una canal donde cuestiona la historia de Estados Unidos.

En YouTube ha relatado situaciones históricas como la Crisis de opioides, pero en los videos Estados Unidos termina convirtiéndose en el villano principal de la historia. Incluso

Quizás muchos podrían pensar que el TikToker podría estar loco y su advertencia no tiene fundamentos, pero no es el único que piensa así. Medios independientes y redes sociales han advertido los peligros de dejar ver ‘Paw Patrol’ a los niños.

De acuerdo con el sitio web ‘Medium’, en su artículo ‘The Misogyny and Authoritarianism of ‘Paw Patrol’, habla sobre tener más cuidado en los contenidos que ven los niños en la televisión, pues se toman temas .

Incluso menciona que a pesar de que la serie se ve inofensiva en ‘Paw Patrol’, representa una fantasía autoritaria, conservadora y misógina.

La serie animada presenta un mundo donde es común que la policia rastree a las personas con drones de vigilancia. Su representación del género denigra la posición de las mujeres en el trabajo y el gobierno

Walt D, The Misogyny and Authoritarianism of ‘Paw Patrol'