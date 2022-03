(VIDEO) Policía del Estado de México abofetea a un hombre y éste le regresa la bofetada

Recientemente se viralizó un video en el que se ve cómo un policía de Nezahualcóyotl, Estado de México abofetea a un hombre que acababa de ser detenido, sin embargo, el hombre en cuestión le regresó la bofetada.

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales por diferentes medios de comunicación e internautas.

En el video, que dura poco más de 10 segundos, se ve que el policía intentaba calmar al detenido que lo provocaba con palabras; no obstante perdió la paciencia y lo abofeteó tras decirle “párate y no me hables así”.

El hombre detenido, que ronda entre los 40 y 60 años de edad, se sobó la mejilla tras la impresión pero no tardó en reaccionar y regresarle la cachetada al elemento de la policía, que se dice, era el jefe en turno.

Otro elemento de la policía se acercó al final del video y le pidió a la persona autora del mismo que se retirara.

Se rumora que el pleito entre ambos, policía y civil, ocurrió dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa de Nezahualcóyotl (La Bola), ubicada sobre Avenida Central.

Se desconoce el motivo por el que ambos ciudadanos iniciaron la discusión y de las razones por las que el hombre fue detenido, pero por el comportamiento del civil es de suponerse que se trató de un caso de alcoholismo, sin embargo, las autoridades no han dado especificaciones.

Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl se pronuncia ante el video

La difusión del video se dio rápidamente sobre todo en la red social Twitter, donde la gente reaccionó ante la agresión del servidor público elemento de la policía hacia el hombre detenido.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, respondió a las menciones que se le hicieron para que se pronunciara ante el suceso entre policía y hombre detenido.

Adolfo Cerqueda declaró desde su cuenta de Twitter que, tras hacer las investigaciones pertinentes, se encontró que el video difundido, donde un policía del cuerpo municipal de Nezahualcóyotl abofetea a un hombre detenido, es del 2021.

También aseguró que se tomarían las medidas pertinentes para castigar a los responsables, pues en su administración “no se tolerarán abusos de autoridad”.

