Acusan a ‘Paw Patrol’ de ser publicidad autoritaria

La nueva película de ‘Paw Patrol’ está a punto de estrenarse y, con ello llegan varias polémicas tras ser acusada de contener publicidad autoritaria.

‘Paw Patrol: The Movie’ es una película que está por estrenarse en varias salas de cine a nivel mundial, pero con la creciente popularidad del show para niños, también se ha convertido en un caso de estudio.

Algunos expertos han notado que la serie tiene escenas que podrían interpretarse como sobre estimulación para los niños y publicidad autoritaria.

Es decir que aparecen sonidos o imágenes llenas de colo r que parecen estar inmersas en una cultura en donde todos parecen estar alertas a su entorno.

¿'Paw Patrol’ glorifica a las autoridades y a la policía?

Una de las preguntas que se hacen los críticos de ‘Paw Patrol’ es si esta caricatura glorifica al autoritarismo con una odisea auto vanagloriada para reivindicar a las autoridades policiales.

Estos cuestionamientos no son gratuitos pues, todo comenzó en 2020 tras la ola de protestas de ‘ Black Lives Matte r’ con el asesinato de George Floyd.

Muchos han escrito ensayos sobre el subtexto misógin o y autoritario que maneja la inocente caricatura de ‘Paw Patrol’.

Esto debido a que en la caricatura hay una descripción respecto a la posición de las mujeres y su nula oportunidad en puestos de gobierno.

Aunado a que no existen servicios sociales y el pueblo de ‘Paw Patrol’ está a merced de una entidad privada de fuerza policial y militar.

Chase (Nickelodeon)

El personaje de Chase de ‘Paw Patrol’ es uno de los más criticados

El personaje de Chase ha sido uno de los más criticados en ‘Paw Patrol’ pues aseguran que él es la principal figura del autoritarismo que da esta caricatura.

Especialmente porque a Chase, un perro policía se le pone como el jefe natural de ‘Paw Patrol’, pese a que otros también pueden desempeñar ese cargo.

Además, temporada tras temporada ha ido sumando ciertos aditamentos que, en el mundo de la política han ido escalando.

Es por eso que ‘Paw Patrol’ ha sido criticada por ser una publicidad subliminal de autoritarismo al ser el primer contacto que los niños tienen para entender cómo se maneja el mundo.

Con información de The Guardian y The New York Times.