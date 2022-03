Estas son las 10 películas más vistas en México según Google en su plataforma de streaming.

Las películas en streaming se han vuelto cada vez más comunes desde su auge, y con ello el nacimiento de varias plataformas de streaming.

De acuerdo con Google, en su catálogo de Google Play, se han posicionado estas 10 películas como las más vistas:

1. ‘Venom: Let There be Carnage’

La primer película que encabeza esta lista de las 10 películas más vistas en Google, comienza con ‘Venom: Let there be Carnage’, estrenada en 2021.

Esta película es la continuación del antihéroe Venom y Eddie Brock (Tom Hardy), quienes se están adaptando a vivir juntos.

Pese a que la secuela de Venom ha sido una de las películas más vistas, tanto en Google, cines y otras, no fue tan bien recibida por la crítica.

2. ‘Ghostbusters: Afterlife’ (2021)

‘Ghostbusters: Afterlife’ es la secuela de la saga de ‘Ghostbusters’, una de las grandes películas que alcanzaron su fama en la década de los 80 y la cual se ha colocado entre las 10 películas más vistas en México según Google.

En ‘Ghostbusters: Afterlife’, se revela qué fue de los Cazafantasmas originales y cómo es que su legado continúa cuando una nueva amenaza aparece, por lo que se deberán revelar secretos de los miembros originales.

3. ‘Clifford the Big Red Dog’ (2021)

Aunque ‘ Clifford the Big Red Dog’ fue una de las películas que no tuvo mucha relevancia al estrenarse casi a la par que ‘ Spider-Man: No Way Home’ , fue una película que tuvo muy buenas críticas.

Es por eso que no es de sorprender que ‘Clifford’ sea una de las 10 películas más vistas en México según Google.

La premisa de ‘Clifford the big Red Dog’ es que, al ser adoptado por una niña de ocho años, es el mismo amor de ella lo que hace que Clifford crezca de manera descomunal.

4. ‘Sing 2′ (2021)

‘Sing 2′ es la secuela de ‘Sing’, una de las películas animadas más aclamadas del 2021 y parte del 2022, por lo que se ha colocado en este listado de las 10 películas más vistas en México según Google.

5. ‘Paw Patrol: La Película’ (2021)

Continuando con el listado de las 10 películas más vistas en México según Google, se encuentra ‘ Paw Patrol: La Película’, una de las franquicias favoritas por los niños.

Pese a haber sido altamente criticada por algunas asociaciones al asegurar que Paw Patrol promovió el autoritarismo militar, se convirtió en uno de los éxitos infantiles en México.

6. ‘No Time to Die’ (2021)

La última película de Daniel Craig como James Bond en ‘ No Time To Die’ se cuela a las 10 películas más vistas en México según Google.

Y es que después de varios retrasos, principalmente tras la llegada de la pandemia al mundo, ‘No Time To Die’ se convirtió en una de las películas más esperadas de la temporada.

Especialmente al ser la despedida del actor británico que por tanto tiempo interpretó al agente 007.

7. ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019)

No es un secreto que en las últimas semanas del 2021, se haya generado una ola de euforia en torno al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Es por eso que no es de extrañar que ‘Spider-Man: Far From Home’, la cinta que antecede a ‘Spider-Man: No Way Home’ sea una de las 10 películas más vistas en México según Google.

8. ‘Resident Evil: Welcome to Racoon City’ (2021)

La película de ‘Resident Evil: Welcome to Racoon City’ provocó grandes expectativas entre los fans de la clásica saga de videojuegos de Capcom.

Sin embargo, según la crítica de los fans no fue lo que ellos esperaban, generando una ola de controversia aunque, según Google se ha convertido en una de las 10 películas más vistas en México.

9. ‘La Belleza y el enigma’

‘La Belleza y el enigma’ es un thriller que retrata como una mujer es investigada luego del asesinato de su esposo.

Y queda como la principal sospechosa luego de que varios detalles turbios que hubo dentro de su matrimonio, compliquen más la situación.

10. ‘Cincuenta sombras más oscuras’ (2017)

La segunda parte de la trilogía de ‘Cincuenta sombras de Grey’, regresa en ‘Cincuenta sombras más oscuras’ siendo parte de la lista de las 10 películas más vistas en México según Google.

En esta segunda parte, se revela como es que el protagonista, Christian Grey, debe lidiar con sus demonios si en verdad quiere estar con Anastasia y como ella debe lidiar con las ex amantes de Grey.

Con información de Infobae.