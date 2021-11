Paco de Miguel se une a la temporada 3 de ‘LOL: Last One Laughing’. A través de las redes sociales del programa se dio a conocer la noticia.

En Instagram, la cuenta oficial de LOL publicó una foto de Paco de Miguel con la descripción: ‘Atención, Paco de Miguel llegó a poner orden en la nueva temporada de ‘LOL: Last One Laughing’ México’.

La temporada de 3 de ‘LOL: Last One Laughing’ se estrenará el próximo 10 de diciembre a través de Amazon Prime.

Temporada 3 de ‘LOL: Last One Laughing’

Hace unos momentos, la producción de ‘LOL: Last One Laughing’, programa de Eugenio Derbez, dio a conocer a los integrantes de su tercera temporada.

Paco de Miguel es uno de los comediantes que se sumará a la temporada 3 del programa que reúne comediantes mexicanos; la noticia desató varios comentarios a través de redes sociales.

Temporada 3 de 'LOL: Last One Laughing' (@lolmx_oficial - Instagram)

Por un lado, hay usuarios que celebran la entrada de Paco de Miguel a ‘LOL: Last One Laughing’. ‘El rival más fuerte’, ‘El mejor’, ‘Eso mamona’, ‘Muero por verlo’, son algunos comentarios que destacan en Instagram.

Sin embargo, hay seguidores de ‘LOL: Last One Laughing’ que no aceptan la participación de Paco de Miguel. ‘Hoy murió la comedia, señores’, ‘Sus videos ni dan risa’, ‘Ya chole con ese brother’, comentaron algunos fans del programa.

Otros comediantes que estarán en la temporada 3 de ‘LOL: Last One Laughing’ son: Mau Nieto, Gaby Navarro, Hugo ‘el cojo feliz’, Ricardo Pérez, La Bea y Coco Celis.

LOL: Last One Laughing promocional de la tercera temporada (@lolmx_oficial)

¿Quién es Paco de Miguel?

Paco de Miguel es influencer, comediante y creador de contenido. Tiene 22 años y es mexicano. Paco de Miguel se hizo famoso por publicar videos en redes sociales.

Paco de Miguel (@pacodemiguel/Instagram)

El tema preferido en los videos de Paco de Miguel es parodiar a la mujeres, hecho que ha despertado diversas criticas en contra del creador de contenido.

Algunas usuarias de redes sociales consideran que sus videos son misóginos, pues en tono burlón y ‘despectivo’ recrea situaciones que él considera comunes en la vida de las mujeres.

Paco de Miguel es muy activo en redes sociales y sus seguidores se cuentan por millón. En Instagram supera el millón y medio, mientras que en Facebook tiene más de 3 millones de personas que siguen al comediante mexicano.