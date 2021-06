El famoso influencer Paco de Miguel se encuentra en la mira de los internautas.

Recientemente, varios usuarios de redes sociales pidieron cancelar a Paco de Miguel. ¿El motivo? Su tipo de contenido, el cual han tachado de “misógino”.

Paco de Miguel es un comediante que se dedica a hacer parodias de figuras femeninas ; como mamás, o profesoras.

Al principio, el contenido de Paco de Miguel parecía tener mucho éxito. Pero tal parece que el auge del influencer ha dado un giro inesperado.

El pasado 10 de junio, Paco de Miguel publicó en sus redes sociales un video en el que hacía una parodia referente a las chicas jóvenes que publican historias en Instagram

La grabación está en blanco y negro; en ella se puede ver a Paco de Miguel usando su habitual peluca y unos lentes oscuros.

Lo que Paco de Miguel no se esperaba era que este video no tendría la aceptación de los internautas.

Fueron varios los usuarios que comenzaron a tacharlo de “misógino” y pidieron cancelar su contenido.

Incluso, una usuaria de Twitter le respondió la publicación, recalcándole que “solo es un misógino”

Al ver este comentario de la usuaria de Twitter, Paco de Miguel decidió responderle directamente a ella, con un comentario que causó controversia.

Es importante mencionar que unos minutos después de publicar esta respuesta, Paco de Miguel eliminó el comentario.

Sin embargo, otra usuaria de Twitter le había tomado captura de pantalla, y decidió publicarlo.

A pesar de la gran cantidad de usuarios que mostraron su disgusto al contenido de Paco de Miguel, también hubo otros internautas que apoyaron al influencer, además de criticar a la “generación de cristal”.

Los usuarios de Twitter que apoyan a Paco de Miguel no tardaron en defenderlo.

Esto generó opiniones completamente divididas, por lo que el influencer no tardó en volverse tendencia en Twitter.

“Ojalá que el mismo empeño que ponen los niños cucaracha en cancelar a Paco de Miguel, lo pusieran en cancelar a los influencers vendidos al Partido Verde. Pero no, ahí los veo muy calladitos y siguiendo a esa basura.

“Paco de Miguel viendo como lo están cancelando personas que toda su vida se rieron con él, pero no fue hasta que les quedó el saco para que se ofendieran”

“Verga, neta hay gente que cree que lo que hace Paco de Miguel es ofensivo o burla y lo quieren cancelar (?). No mms, imita situaciones de mamás, maestras, tías, etc y todos nos sentimos identificados. No es burla ni nada, y si eso te ofende, tienes un problema”

Usuario de Twitter